Dos personas resultaron heridas luego de que parte del techo de la discoteca El Muelle, en el Callao, colapsara durante un concierto realizado la noche del domingo. El desprendimiento de ladrillos y concreto ocurrió mientras el Grupo Ilusión de Iquitos ofrecía una presentación musical, generando momentos de pánico entre los asistentes.

Tras el incidente, personal de emergencia y autoridades acudieron al establecimiento para atender a los afectados, mientras la Municipalidad del Callao dispuso la clausura temporal del local, ubicado en el cruce de las avenidas Tomás Valle y Angélica Gamarra.

Techo de discoteca cede en el Callao durante presentación musical: investigan causas del accidente. Foto: Captura de video/AméricaTV

De acuerdo con fuentes oficiales, la estructura cedió de manera repentina sobre el escenario y parte de la pista de baile cuando la agrupación se encontraba en plena presentación.

Los escombros quedaron esparcidos dentro del recinto, lo que provocó que decenas de asistentes buscaran resguardarse ante el riesgo de un nuevo desprendimiento.

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¿Cuál es el estado de los heridos?

Según informaron las autoridades, los heridos son un integrante de la orquesta y una asistente al evento, quienes recibieron atención médica preliminar tras ser impactados por ladrillos y piezas de concreto.

Testigos señalaron que el desprendimiento ocurrió de forma inesperada, causando escenas de desesperación entre el público que se encontraba cerca del escenario.

Por otro lado, las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar qué provocó el derrumbe de parte de la estructura y establecer si existieron fallas en el mantenimiento o incumplimientos de las normas de seguridad.

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