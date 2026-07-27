Clausuran discoteca El Muelle tras derrumbe de techo que dejó dos heridos en pleno concierto. Foto: Captura de video/AméricaTV
Clausuran discoteca El Muelle tras derrumbe de techo que dejó dos heridos en pleno concierto. Foto: Captura de video/AméricaTV
Por Redacción EC

Dos personas resultaron heridas luego de que parte del techo de la discoteca El Muelle, en el Callao, colapsara durante un concierto realizado la noche del domingo. El desprendimiento de ladrillos y concreto ocurrió mientras el Grupo Ilusión de Iquitos ofrecía una presentación musical, generando momentos de pánico entre los asistentes.

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