Delincuentes incendian combi frente a la vivienda de su propietario en el Callao. Foto: Captura de video/Panamericana
Delincuentes incendian combi frente a la vivienda de su propietario en el Callao. Foto: Captura de video/Panamericana
Por Redacción EC

Una combi que cubre la ruta Lima-Callao fue incendiada por presuntos delincuentes frente a la vivienda de su propietario, en un nuevo caso de violencia y extorsión que afecta al transporte público en la Provincia Constitucional del Callao.

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