Una combi que cubre la ruta Lima-Callao fue incendiada por presuntos delincuentes frente a la vivienda de su propietario, en un nuevo caso de violencia y extorsión que afecta al transporte público en la Provincia Constitucional del Callao.

Las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento en que un sujeto con el rostro cubierto por una capucha se acerca al vehículo estacionado y le rocía un líquido inflamable. Segundos después, el hombre abandona el lugar y, minutos más tarde, la unidad comienza a arder.

Nueva amenaza al transporte público: incendian combi y denuncian extorsiones en el Callao. Foto: Captura de video/Panamericana

El incendio se propagó rápidamente y las llamas llegaron hasta los cables de luz ubicados en la zona, generando alarma entre los vecinos. El ataque ocurrió frente a la vivienda del propietario de la unidad, quien señaló que, pese a pagar dinero a organizaciones criminales para evitar este tipo de hechos, su vehículo terminó siendo incendiado.

En declaraciones a RPP, el agraviado aseguró que realiza pagos constantes a diferentes grupos delincuenciales para poder trabajar sin ser víctima de amenazas. “Nosotros estamos pagando por lo menos de 23 soles diarios. Yo pago al día, no sé por qué me han hecho esta propuesta. De hecho, es un abuso”, manifestó.

Al ser consultado sobre si el dinero era entregado a una sola organización criminal, respondió: “Diferentes. Yo pago todos los días, no sé por qué me han hecho esto. Yo pago todos los días, para poder trabajar tranquilo”.

El propietario indicó que se presume que el ataque pudo haber sido un error, ya que en la zona existen otros vehículos estacionados y una cochera cercana cuyos transportistas también cubren la ruta Lima-Callao.

Policía inició las investigaciones

Hasta el lugar llegaron agentes de la Policía Nacional y personal de Peritos de Criminalística para iniciar las diligencias correspondientes y determinar las circunstancias del atentado. Las autoridades también buscan identificar al responsable, quien quedó registrado en las cámaras de seguridad mientras perpetraba el ataque.

Según se conoció, este no es el primer hecho de violencia contra los conductores que cubren la ruta Lima-Callao. En abril pasado, otra combi fue incendiada frente a la vivienda de un chofer de la misma ruta. Transportistas de la zona han denunciado en reiteradas ocasiones que la mayoría de las unidades se ve obligada a pagar cupos a bandas criminales para continuar operando.