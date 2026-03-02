Resumen

Rutas especiales a playas de Lima y Ancón finalizarán antes del inicio escolar. (Foto: ATU)
Por Redacción EC

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), informó que los servicios especiales hacia las playas de Agua Dulce y Ancón dejarán de operar en marzo, ante el próximo inicio del año escolar y el fin de la temporada de verano.

