La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), informó que los servicios especiales hacia las playas de Agua Dulce y Ancón dejarán de operar en marzo, ante el próximo inicio del año escolar y el fin de la temporada de verano.

En el caso de los buses alimentadores que llegan a Agua Dulce, en Chorrillos, el servicio estará disponible hasta el domingo 15 de marzo, un día antes del retorno a clases establecido por el Ministerio de Educación (Minedu). Las unidades parten desde el embarque 16 del terminal Matellini, entre las 10 a. m. y las 6:30 p. m., con retorno hasta las 7 p. m.

Los usuarios pueden integrar su viaje utilizando otros servicios del Metropolitano, desde Carabayllo hasta Chorrillos, pagando la tarifa integrada de S/3.50 con la tarjeta del Metropolitano o Lima Pass. El medio pasaje es de S/1.75.

ATU fija fechas para el cierre de rutas playeras a Agua Dulce y Ancón. (Foto: ATU)

Respecto al servicio hacia Ancón, que empezó a operar el 31 de enero por primera vez, funcionará hasta el domingo 8 de marzo. Su recorrido contempla ocho paraderos por sentido y conecta a los usuarios con los balnearios de Miramar y Las Conchitas.

Los buses parten desde la avenida Chimpu Ocllo, en Carabayllo, en los siguientes horarios: 11 a. m., 11:30 a. m., 12 p. m., 12:30 p. m., 1 p. m. y 1:30 p. m. El retorno, desde el paradero Las Conchitas, está programado a las 4 p. m., 4:30 p. m., 5 p. m., 5:30 p. m., 6 p. m. y 6:30 p. m. La tarifa es de S/6 por viaje y se respeta el medio pasaje.

La ATU recordó que ambos servicios operan únicamente los sábados y domingos. Hasta el último fin de semana, las rutas playeras han movilizado a 20.186 pasajeros: 18.582 en el trayecto a Agua Dulce y 1.604 en el servicio hacia Ancón.

