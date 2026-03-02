Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El abogado César Nakazaki asumió la defensa legal de Adrián Villar, quien atropelló y mató a la deportista Lizeth Marzano. (Foto: Captura YouTube)
El abogado César Nakazaki asumió la defensa legal de Adrián Villar, quien atropelló y mató a la deportista Lizeth Marzano. (Foto: Captura YouTube)
Por Redacción EC

En el podcast “Siempre a las 8” de Milagros Leiva, de El Comercio, el abogado César Nakazaki, quien asumió la defensa legal de Adrián Villar, consideró que el joven “es culpable” del atropello y posterior abandono de la deportista Lizeth Marzano, razón por la cual “se le tiene que aplicar la pena que corresponde”.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.