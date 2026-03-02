En el podcast “Siempre a las 8” de Milagros Leiva, de El Comercio, el abogado César Nakazaki, quien asumió la defensa legal de Adrián Villar, consideró que el joven “es culpable” del atropello y posterior abandono de la deportista Lizeth Marzano, razón por la cual “se le tiene que aplicar la pena que corresponde”.

Indicó que decidió asumir la defensa de Villar Chirinos porque tanto él como su familia han aceptado su responsabilidad penal y garantizó a la familia de la víctima que la sentencia será conforme dicte la ley.

“Él sabe que se le va a imponer una pena y lo que está haciendo es una defensa para preparar que se le ponga la pena que corresponde. Yo le garantizo a la familia Marzano que cuando se lea la sentencia condenatoria, que sin duda alguna se le tiene que imponer, sea la que dice la ley”, expresó.

“Es culpable y se le tiene que aplicar la pena que corresponde y como Adrián lo ha aceptado, su familia lo ha aceptado, yo he asumido la defensa”, agregó.

Nakazaki también alegó que Adrián Villar no auxilió a la víctima luego del accidente -ocurrido el pasado 17 de febrero- y huyó del lugar de los hechos porque en ese momento sintió “miedo”.

“Lo ideal era que ese joven hubiera parado, auxiliado a la víctima, era su deber moral, ético, pero el miedo, las emociones. Hay personas que por celo componen una canción y hay otras que matan. Hay personas que pese al miedo se quedan y ayudan a todos los demás, y hay personas que ante el miedo huyen”, subrayó.

En ese sentido, el abogado enfatizó que Villar Chirinos tiene “toda una historia neurológica” que justifican que se haya quedado “dormido” y que sufrió un “trastorno” que afectó sus emociones.

“Este joven tiene toda una historia neurológica de una serie de problemas que explica por qué se durmió. Efectivamente, él se duerme. Él venía de varios días de procesos de fiebres, de diarreas. Él ingresa a la clínica San Felipe, lo atienden, tiene un diagnóstico, un tratamiento. Su hermana menor también había estado enferma, era un chico que venía enfermo varios días”, aseveró.

“Ingresó a la clínica después del accidente. Lo que este chico ha tenido es un trastorno que surge del miedo que surge del miedo y lo que afecta son las emociones, no la conciencia”, añadió.

Recibió llamada de periodista

César Nakazaki también aseveró que según el relato de Adrián Villar, se quedó dormido “por unos segundos”, momento en el cual ocurrió el atropello de Lizeth Marzano, y justificó que haya regresado a la escena de los hechos poco tiempo después.

“Él lo que dice es que se queda dormido unos segundos, siente que hay un impacto. Sale atemorizado y consecuentemente lo que dice es: ‘no entiendo bien lo que ha sucedido’ y por eso es que regresa al evento. Luego llega su familia, dice: ‘tenemos que asumir eso’. Su madre dice: ‘tenemos que asumir la verdad’”, subrayó.

“Buscan en la madrugada un abogado, nadie contesta, el abogado más cercano, el padre de su enamorada. Efectivamente el doctor Montenegro tiene la amabilidad de bajar a la calle, allí le da el consejo legal, pero él no tiene la especialidad. Había que verificar cuál es el consejo más adecuado. Por eso es que en la mañana ya logran tener el consejo adecuado y realizan los comportamientos que se han señalado”, agregó.

El abogado también insistió en que Adrián Villar se sintió mal, ingresó a la clínica San Felipe y aprovechó su estancia allí para realizarse un dosaje etílico y toxicológico.

Nakazaki también reveló que recibió una llamada de la periodista Marisel Linares para hacerle una consulta legal sobre lo ocurrido, mucho antes de asumir la defensa legal de Villar Chirinos.

“Me llama Marisel, me plantea que se trata del hijo de su esposo, le señalo el difícil problema que ella enfrenta en ese momento -porque me señala que ella aparecía como dueña del vehículo-, la comprendí perfectamente porque estaba la situación de ella versus el hijo de su pareja, di la explicación que tenía que dar en ese momento”, acotó.

