Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Villar pidió a los allegados a la familia Marzano que le den el soporte. Foto: GEC
Villar pidió a los allegados a la familia Marzano que le den el soporte. Foto: GEC
Por Redacción EC

El joven Adrián Villar, quien atropelló y mató a la joven deportista Lizeth Marzano, el pasado 17 de febrero a las 11 de la noche por la zona de El Golf en San Isidro, se manifestó a los medios a través de un video publicado por su madre, Marcela Chirinos Ayala.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.