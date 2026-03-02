El joven Adrián Villar, quien atropelló y mató a la joven deportista Lizeth Marzano, el pasado 17 de febrero a las 11 de la noche por la zona de El Golf en San Isidro, se manifestó a los medios a través de un video publicado por su madre, Marcela Chirinos Ayala.

Villar Chirinos afronta un proceso judicial en el que es investigado por los delitos de homicidio culposo y omisión de socorro tras el atropello.

Audiencia de prisión preventiva suspendida

Ayer, el 33° Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima, suspendió la audiencia de prisión preventiva contra Adrián Villar tras el atropello y posterior muerte de la deportista y campeona nacional de buceo, Lizeth Marzano, fue suspendida y se reiniciará mañana, martes 3 a las 15 horas.

Por último, afirmó en el video que no volverá a pronunciarse sobre el tema y solicitó respeto y respaldo para los familiares de Lizeth Marzano.



