Un desprendimiento estructural sorprendió este domingo a quienes se encontraban en la Iglesia San Lázaro, en el distrito del Rímac, cuando una sección del techo cayó sobre el altar mayor poco antes del inicio de la misa del mediodía.

El incidente fue reportado a las 11:50 de la mañana y generó momentos de tensión entre los fieles y miembros de la orden religiosa presentes en el lugar.

Según la información preliminar, al momento del colapso no había personas en el altar, por lo que no se registraron heridos. No obstante, tras el hecho, personal de la Municipalidad del Rímac y efectivos de la Policía Nacional procedieron a acordonar el ingreso al templo para facilitar las evaluaciones técnicas y evitar el acceso del público.

El Ministerio de Salud señaló en su cuenta oficial en X: “Ante el reporte de un derrumbe en la iglesia San Lázaro en el distrito del Rímac; el Minsa, a través del SAMU, movilizó de inmediato tres ambulancias para brindar atención médica a los afectados”.

Además, precisó que “otras dos unidades de SAMU se encuentran en alerta con la finalidad de garantizar una respuesta inmediata en caso sean requeridas”.

Por su parte, el alcalde del Rímac, Néstor de la Rosa, informó en Facebook que, tras la evaluación técnica correspondiente, el recinto fue declarado inhabitable y se dispuso su cercado preventivo.

Asimismo, indicó que “se gestionarán acciones ante el órgano rector en cultura, en el marco de la Ley 31280, para la recuperación de este importante patrimonio del Rímac”.