Los usuarios de la Línea 2 del Metro de Lima tendrán que adaptarse a una nueva forma de ingreso. La ATU confirmó que desde el miércoles 8 de julio ya no será posible acceder a las estaciones utilizando otros medios de validación, pues la Tarjeta Interoperable de Transporte (TIT) será obligatoria para ingresar y salir del primer tramo operativo del tren subterráneo. La medida forma parte del proceso de modernización e integración del transporte urbano en Lima y Callao.

Aunque el uso de la tarjeta será obligatorio, la marcha blanca de la Línea 2 continuará siendo gratuita hasta que la ATU anuncie el inicio del cobro de pasajes. Es decir, los pasajeros no pagarán por el viaje, pero sí deberán contar con la nueva tarjeta para utilizar el servicio.

¿Qué es la Tarjeta Interoperable y cómo funcionará?

La Tarjeta Interoperable de Transporte, conocida como TIT, es un nuevo medio de pago diseñado para unificar progresivamente el acceso a los principales sistemas de transporte público de Lima y Callao. El objetivo es que, en el futuro, una sola tarjeta permita viajar en la Línea 2, la Línea 1 del Metro, el Metropolitano y los corredores complementarios, facilitando la movilidad de millones de usuarios.

La tarjeta podrá adquirirse por S/ 7.50 en las boleterías y máquinas expendedoras de las cinco estaciones actualmente operativas: Evitamiento, Óvalo Santa Anita, Colectora Industrial, Hermilio Valdizán y Mercado Santa Anita. Además, quienes personalicen la tarjeta podrán proteger su saldo, ya que este quedará asociado a su identidad y podrá recuperarse en caso de pérdida o robo.

¿Por qué la ATU implementa este cambio?

Según explicó la ATU, la interoperabilidad permitirá simplificar el sistema de recaudo y avanzar hacia un modelo de transporte integrado, similar al que ya funciona en varias ciudades del mundo. La iniciativa también busca mejorar la experiencia de los pasajeros, reducir el uso de múltiples tarjetas y fortalecer el control de acceso a las estaciones.

La entidad adelantó que esta será la primera etapa de un proceso más amplio de integración tecnológica. Conforme avance la implementación, la misma tarjeta podrá utilizarse en otros servicios de transporte urbano e incluso incorporará nuevas funcionalidades para hacer más ágiles los desplazamientos dentro de la capital.

Lo que deben hacer los pasajeros antes del 8 de julio

La recomendación para los usuarios es adquirir la Tarjeta Interoperable con anticipación y familiarizarse con su funcionamiento para evitar inconvenientes el día en que entre en vigencia la nueva disposición. Desde esa fecha, quienes no cuenten con la TIT no podrán ingresar ni salir de las estaciones operativas de la Línea 2 del Metro de Lima.

Con esta medida, la ATU da un paso importante hacia la integración del transporte público en Lima y Callao. La implementación de un sistema de pago único promete facilitar los viajes diarios y sentar las bases para una red más moderna, eficiente y conectada, beneficiando a millones de pasajeros en los próximos años.

Un paso hacia el sistema integrado de transporte

La tarjeta interoperable forma parte de un proyecto más amplio: el Sistema Integrado de Transporte que la ATU busca consolidar en Lima y Callao, con un único medio de pago para varios servicios de transporte público. De acuerdo con el vocero de la entidad, en un futuro la misma tarjeta podrá utilizarse en la Línea 1 del Metro de Lima, en el Metropolitano y en algunos corredores y rutas de buses que ya realizan pruebas técnicas con este mecanismo.

La interoperabilidad no solo apunta a integrar los sistemas ferroviarios, sino también a modernizar el pago en buses convencionales como Rápido, El Chino, Urbanito y Aero Directo, que han participado en pilotos de este sistema electrónico. Para los especialistas en movilidad urbana, este cambio representa un avance hacia una red más ordenada, trazable y segura, aunque también exige un cambio cultural: la ATU ha exhortado a los pasajeros a respetar las normas, evitar correr en las escaleras mecánicas y cuidar la infraestructura del nuevo metro subterráneo.