La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció la construcción de una red de ocho teleféricos, como parte del Plan de Movilidad Urbana (PMU) 2025-2045. El objetivo es conectar a los ciudadanos que viven en las laderas de los cerros con las estaciones de las líneas del Metro, el Metropolitano y las redes de corredores complementarios.

Consideran el teleférico y tren ligero para el transporte de Arequipa, según el PDM / SYSTEM

Este nuevo sistema de cable tendrá una extensión de 46,8 kilómetros y se estima que beneficiará a más de 950 000 ciudadanos . Según la ATU, con esta red se evitarán los desplazamientos informales o el recorrido a pie que actualmente realizan los usuarios de estas zonas para descender hacia los ejes de transporte de la ciudad.

¿En dónde se ubicarán los teleféricos en Lima y Callao?

La ATU comunicó que uno de los trazados principales unirá San Martín de Porres con San Juan de Lurigancho mediante una línea de 6 kilómetros. Este trayecto facilitará el transbordo entre la actual estación Tomás Valle del Metropolitano (y la proyectada parada homónima de la Línea 3 del Metro) con la estación Los Jardines de la Línea 1, situada en la avenida Próceres de la Independencia, lo que beneficiará de forma directa a 173 000 habitantes.

Ministro Salardi destacó el lanzamiento del Teleférico de Choquequirao que será adjudicado el último trimestre de 2025, tras 20 años de espera. Foto: MEF.

Las otras líneas contempladas en el plan maestro se distribuyen de la siguiente manera:

Comas y San Juan de Lurigancho : tendrá la mayor cantidad de beneficiarios directos con 226 000 personas a lo largo de sus 8 kilómetros de red.

: tendrá la mayor cantidad de beneficiarios directos con 226 000 personas a lo largo de sus 8 kilómetros de red. Ventanilla y Puente Piedra : será el tramo más largo con 8,9 kilómetros de infraestructura para atender a 124 000 ciudadanos.

: será el tramo más largo con 8,9 kilómetros de infraestructura para atender a 124 000 ciudadanos. Lurigancho y San Juan de Lurigancho : contará con 7,4 kilómetros de extensión y una población objetivo de 126 000 usuarios.

: contará con 7,4 kilómetros de extensión y una población objetivo de 126 000 usuarios. Lurigancho : se construirá una línea interna de 3,9 kilómetros diseñada para movilizar a más de 50 000 vecinos.

: se construirá una línea interna de 3,9 kilómetros diseñada para movilizar a más de 50 000 vecinos. La Victoria y El Agustino : un trayecto corto de 1,5 kilómetros enfocado en resolver la accesibilidad de 105 000 residentes.

: un trayecto corto de 1,5 kilómetros enfocado en resolver la accesibilidad de 105 000 residentes. Villa María del Triunfo y Pachacámac: Estará fraccionado en dos sectores operativos; el primero cubrirá 3,2 kilómetros (99 000 beneficiarios) y el segundo se extenderá por 7,8 kilómetros para conectar con la zona de Manchay (46 000 usuarios).

La instalación de este nuevo sistema de transporte por cable modificará los tiempos de viaje urbano y se convertirá en una vía de aproximación a zonas geográficas periféricas que albergan ecosistemas de lomas, complejos arqueológicos y humedales, abriendo un margen de desarrollo ecoturístico en los conos.