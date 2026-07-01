Este nuevo sistema de cable tendrá una extensión de 46,8 kilómetros y se estima que beneficiará a más de 950 000 ciudadanos. Foto: composición GEC
Este nuevo sistema de cable tendrá una extensión de 46,8 kilómetros y se estima que beneficiará a más de 950 000 ciudadanos. Foto: composición GEC
Por Redacción EC

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció la construcción de una red de ocho teleféricos, como parte del Plan de Movilidad Urbana (PMU) 2025-2045. El objetivo es conectar a los ciudadanos que viven en las laderas de los cerros con las estaciones de las líneas del Metro, el Metropolitano y las redes de corredores complementarios.

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