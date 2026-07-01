Originalmente, Thomas Treger planeaba visitar el parque arqueológico de Choquequirao, pero el joven modificó su itinerario de último momento para dirigirse hacia la Montaña de Siete Colores y el nevado Ausangate. El joven decidió realizar la ruta de forma particular, sin confirmar la contratación de un guía turístico. Foto: Facebook/composición GEC
Originalmente, Thomas Treger planeaba visitar el parque arqueológico de Choquequirao, pero el joven modificó su itinerario de último momento para dirigirse hacia la Montaña de Siete Colores y el nevado Ausangate. El joven decidió realizar la ruta de forma particular, sin confirmar la contratación de un guía turístico. Foto: Facebook/composición GEC
Por Redacción EC

La Policía Nacional halló el cuerpo de un hombre en una zona pantanosa de Pitumarca, provincia de Canchis, en Cusco. Las autoridades iniciaron las pericias correspondientes para verificar si los restos pertenecen al ciudadano estadounidense Ian Thomas Treger, de 29 años, cuyo paradero se desconoce desde el 13 de mayo.

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