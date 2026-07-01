La Policía Nacional halló el cuerpo de un hombre en una zona pantanosa de Pitumarca, provincia de Canchis, en Cusco. Las autoridades iniciaron las pericias correspondientes para verificar si los restos pertenecen al ciudadano estadounidense Ian Thomas Treger, de 29 años, cuyo paradero se desconoce desde el 13 de mayo.

El descubrimiento se realizó en una de las rutas que conducen a la montaña Vinicunca, conocida como la Montaña de Siete Colores, en el sector de Pampa Cancha, perteneciente a la comunidad campesina de Chilca. Fueron los comuneros quienes alertaron a las autoridades sobre la presencia del cuerpo en un área inhóspita y pantanosa, situada cerca de un riachuelo .

Debido a la condiciones geográficas y al tiempo transcurrido desde la desaparición, la recuperación de los restos requirió la intervención de agentes de Criminalística, la División de Investigación Criminal (Divincri), y efectivos de los equipos de rescate de alta montaña y el grupo Kallpas.

Pese al avanzado estado de descomposición del cuerpo, debido al tiempo y las condiciones climatológicas, el general Virgilio Velásquez, jefe de la Región Policial Cusco, manifestó que “se halló algunas prendas de vestir que coinciden con las del desaparecido, como un gorro blanco, una polera que coincide con sus prendas, además del cabello rubio que presentan los restos”.

La madre de Thomas Treger fue quien denunció su desaparición en Estados Unidos. Foto: captura Latina.

Por su parte, el jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri) Cusco, coronel PNP Walter Poma, aseguró que personal de Criminalística se desplegó con la finalidad de tomar muestras biológicas y ejecutar las pericias forenses. “ El cadáver sería de una persona con cabello rubio. El lugar del hallazgo es inhóspito. El personal especializado va a realizar las diligencias para acreditar fehacientemente si se trata de la persona desaparecida ”, indicó.

Madre de Thomas Treger denunció su desaparición

Ian Thomas Treger ingresó al territorio peruano el pasado 11 de abril, y su último contacto registrado fue una fotografía dentro de su hospedaje antes de partir hacia el Cusco.

Originalmente, Thomas Treger planeaba visitar el parque arqueológico de Choquequirao, pero el joven modificó su itinerario de último momento para dirigirse hacia la Montaña de Siete Colores y el nevado Ausangate . El joven decidió realizar la ruta de forma particular, sin confirmar la contratación de un guía turístico.

La desaparición de Treger fue presentada por la madre de la víctima, Mishell Ludwig, quien formalizó la denuncia ante la embajada de los Estados Unidos, lo que activó de inmediato las labores de rastreo por parte de las comisarías locales y unidades especializadas.

Policía no descartan que la causa del deceso responda a un accidente de montaña derivado de las condiciones del terreno agreste. Foto: Facebook/ composición GEC

Semanas atrás, Ludwig se trasladó hasta el Cusco para supervisar las operaciones de búsqueda por parte de las brigadas policiales de Alta Montaña de Arequipa y del Cusco. “Él nunca había hecho esto antes, a él le gusta hacer caminatas y viajar, pero siempre regresó. Antes de partir, él dijo que iría a un lugar donde no había servicio de celular por seis días. Él es muy competitivo y está bien entrenado, fue boy scout y tiene entrenamiento en vida silvestre y primeros auxilios”, comentó a la prensa local en su momento.

El Ministerio Público ya se encuentra coordinando con los peritos correspondientes para acelerar la necropsia de ley en la morgue de la jurisdicción y certificar la identidad legal del fallecido. Sin embargo, las primeras indagaciones de la Policía no descartan que la causa del deceso responda a un accidente de montaña derivado de las condiciones del terreno agreste.