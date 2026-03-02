Una mujer de 89 años murió asfixiada tras un incendio en su vivienda, ubicada en la cuadra 2 de la calle Dos, en el distrito de Chorrillos. La anciana estaba postrada en su cama debido a una serie de enfermedades, por lo que no pudo escapar por sus propios medios.

Medios indicaron que también se encontraba una gestante y otros familiares, que lograron salvarse tras saltar por la ventana.

Los vecinos instalaron escaleras en la parte exterior de la casa para que quienes estaban dentro del incendio pudieran evacuar por las ventanas. Incluso improvisaron una cuerda con sábanas atadas entre sí para facilitar la huida.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego habría comenzado en el primer nivel del inmueble, en la zona donde estaba estacionado un vehículo. No obstante, aún no se ha determinado el origen del siniestro, aunque entre las hipótesis se contempla un posible cortocircuito.

Al lugar llegaron unidades del Cuerpo de Bomberos y la Policía Nacional del Perú (PNP) para cercarla y proceder con las diligencias de ley.

¿Qué hacer en caso de un incendio?

Si estás en medio de un incendio, lo primero que debes hacer es mantener la calma, luego evacúa inmediatamente sin recoger objetos personales y utiliza las escaleras, nunca el ascensor.

Si hay humo, agáchate y repta, cubriendo nariz y boca con un paño húmedo. Llama a los Bomberos al 116 (Perú) y cierra puertas al salir para contener el fuego.