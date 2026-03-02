Resumen

Una mujer de la tercera edad muere asfixiada por un incendio en su vivienda. El hecho ocurrió en Chorrillos. Fotos: @photo.gec
Una mujer de 89 años murió asfixiada tras un incendio en su vivienda, ubicada en la cuadra 2 de la calle Dos, en el distrito de Chorrillos. La anciana estaba postrada en su cama debido a una serie de enfermedades, por lo que no pudo escapar por sus propios medios.

