Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Una mujer de 89 años murió asfixiada tras un incendio en su vivienda, ubicada en la cuadra 2 de la calle Dos, en el distrito de Chorrillos. La anciana estaba postrada en su cama debido a una serie de enfermedades, por lo que no pudo escapar por sus propios medios.
