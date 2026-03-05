Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Cálidda confirma restricción de GNV para autos particulares y taxis. (Foto: Andina)
Cálidda confirma restricción de GNV para autos particulares y taxis. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Durante los últimos años, el Gas Natural Vehicular se convirtió en una de las alternativas más atractivas para los conductores peruanos. Su principal ventaja ha sido el menor costo por kilómetro recorrido frente a la gasolina o el diésel, lo que impulsó la conversión de miles de vehículos, especialmente taxis y unidades de transporte urbano.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.