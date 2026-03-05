Durante los últimos años, el Gas Natural Vehicular se convirtió en una de las alternativas más atractivas para los conductores peruanos. Su principal ventaja ha sido el menor costo por kilómetro recorrido frente a la gasolina o el diésel, lo que impulsó la conversión de miles de vehículos, especialmente taxis y unidades de transporte urbano.

El rendimiento del GNV es uno de los factores que explica su expansión en el parque automotor. En términos generales, un vehículo convertido puede recorrer cerca de 35 a 40 kilómetros por galón equivalente, dependiendo del tamaño del motor, el peso del vehículo y el estilo de conducción.

Esta eficiencia se traduce en un ahorro significativo frente a otros combustibles. Diversos cálculos muestran que recorrer 100 kilómetros con gasolina puede representar un gasto considerablemente mayor que hacerlo con gas natural, lo que ha llevado a muchos conductores a optar por este sistema para reducir su gasto diario en combustible.

El atractivo económico también se refleja en el costo de abastecimiento. En condiciones normales, llenar el tanque de GNV puede costar entre 15 y 18 soles, dependiendo del tamaño del cilindro instalado en el vehículo.

Ejemplo de recorrido diario: 300 km (uso intensivo como taxi)

Vehículo a gasolina

Un galón cuesta aproximadamente S/ 15 .

. Con un galón se recorren cerca de 40 km .

. Para cubrir 300 km diarios se requieren 7,5 galones .

. Gasto diario aproximado: S/ 112,5.

S/ 112,5. Gasto semanal: alrededor de S/ 788.

Vehículo convertido a GNV

Con un galón equivalente de GNV se recorren entre 35 y 45 km .

. Aproximadamente 4 galones equivalentes permiten recorrer unos 150 km .

. Llenar esa cantidad cuesta cerca de S/ 15 , por lo que para 300 km diarios se necesitarían unos S/ 30 .

, por lo que para . Gasto semanal: alrededor de S/ 210.

Sin embargo, el panorama ha cambiado en los últimos días debido a una crisis energética que afecta el suministro de gas natural en el país. Una fuga y posterior deflagración en instalaciones vinculadas al sistema de transporte de gas en Cusco provocó una reducción significativa del suministro hacia Lima y Callao.

Como consecuencia, el Gobierno dispuso medidas de emergencia que priorizan el abastecimiento para hogares, industrias y transporte público, lo que dejó temporalmente fuera del suministro a miles de taxis y vehículos particulares.

El impacto ha sido inmediato. En numerosos grifos se registran largas filas de conductores que buscan abastecerse antes de que se agoten las reservas disponibles. Al mismo tiempo, muchos usuarios se han visto obligados a recurrir a combustibles alternativos como el GLP o la gasolina.

Esta migración repentina de la demanda ha presionado el mercado de combustibles. En varias regiones del país se reporta un aumento en el precio del GLP, impulsado por la mayor demanda de conductores que intentan reemplazar temporalmente el GNV.

La situación también deja en evidencia la fuerte dependencia que existe en el transporte urbano hacia el gas natural. Se estima que cientos de miles de vehículos en el país funcionan con este combustible, por lo que cualquier interrupción en la cadena de suministro tiene un impacto inmediato en la movilidad y en los costos operativos del sector.

Mientras las autoridades buscan restablecer el flujo normal del gas, la crisis actual revela un desafío clave para el sistema energético peruano. La eficiencia del GNV sigue siendo uno de sus mayores atractivos, pero la estabilidad del suministro será determinante para mantener su papel como el combustible preferido de miles de conductores.