Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

La reciente interrupción temporal del suministro de gas natural vehicular en Lima y Callao ha generado preocupación entre miles de conductores que dependen de este combustible para movilizarse. Ante la escasez y las largas filas en los grifos, algunos usuarios han planteado una duda recurrente: si un vehículo convertido a GNV puede utilizar GLP como alternativa temporal.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.