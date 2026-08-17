El Tico pick-up se popularizó en redes sociales. (Foto: Tiktok)
El Tico pick-up se popularizó en redes sociales. (Foto: Tiktok)
/ Tiktok
Por Redacción EC

El Daewoo Tico volvió a llamar la atención en Perú, aunque esta vez no por haber sido uno de los autos más populares de las calles limeñas durante los años 90. Un ejemplar de este pequeño citycar fue transformado en una suerte de mini pick-up y su particular apariencia comenzó a circular en redes sociales, donde rápidamente despertó la curiosidad de los usuarios.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.