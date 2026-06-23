Más de 66 mil niños y adolescentes de diferentes regiones del país fueron operados y dados de alta en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja (INSNSB), institución que ha logrado reducir la tasa de mortalidad de casos complejos. En sus 13 años de creación, el centro hospitalario ha realizado, a la fecha, más de 63 mil cirugías complejas, brindando servicios únicos en el país y una atención especializada de calidad con rostro humano en favor de la salud infantil del país.

Actualmente, el INSNSB es referente en atención pediátrica de alta complejidad, logrando proezas médicas en operaciones a niños y adolescentes con malformaciones congénitas, de corazón, graves quemaduras, atención especializada a neonatos, trasplante de órganos y tratamiento a niños con cáncer.

Además, resalta por su liderazgo en innovación, tecnología de última generación, y una atención humanizada, una prioridad que lo llevó a establecer alianzas con más de 100 organizaciones públicas y privadas, para brindar bienestar integral a los pacientes y sus familias.

En ese marco conmemorativo el instituto realizó su II Encuentro de Aliados, a la que también asistió el viceministro de Salud Pública, Henry Rebaza, en representación del ministro de Salud, Juan Carlos Velasco. En esta actividad se rindió un reconocimiento especial a las instituciones públicas y privadas que a lo largo de estos 13 años han apoyado al INSNSB, permitiendo garantizar el 100% de donación voluntaria de sangre para los pacientes, albergue para padres, además de contención y acompañamiento para estas familias, que en un 70% vienen de las regiones buscando la recuperación de sus hijos.

La directora general del INSNSB, Zulema Tomas Gonzales, agradeció la solidaridad de estas instituciones y el respaldo que les brindan, trabajando unidos por la salud infantil del país, así también a los exministros Midori de Habich, Oscar Ugarte y otros funcionarios que aportaron con un enfoque visionario a la construcción e implementación del instituto. “Realizamos este Encuentro de Aliados desde el año pasado con la convicción de que es necesario abrir un espacio para agradecer a quienes (las instituciones) caminan junto a nosotros para brindar fe y esperanza en la vida de miles de niños”, expresó.

Resaltó que las alianzas construidas en estos 13 años les ha permitido brindar una atención humanizada y digna para los pacientes y sus familias, más aún porque se trata de personas que vienen de zonas alejadas del país y necesitan del soporte de un lugar donde quedarse o recibir una palabra de aliento que les ayude a enfrentar el proceso de una enfermedad compleja. Recordó que son más de 10 mil las madres beneficiadas con alojamiento y alimentación en el instituto, pudiendo estar cerca de sus hijos durante la hospitalización.

Durante el Encuentro, cada una de las instituciones aliadas recibieron un reconocimiento especial, reafirmando su compromiso de seguir apoyando la labor del instituto. Entre ellas, las Fuerzas Armadas, Bomberos Voluntarios del Perú, instituciones del Estado como la Presidencia del Consejo de Ministros, empresas privadas, asociaciones sin fines de lucro, organizaciones cristianas, universidades, clubes deportivos, medios de comunicación y artistas, que han contribuido a que el INSNSB se consolide como líder en salud infantil brindando una atención con calidad, dignidad y esperanza.

El INSNSB cuenta con 313 camas de hospitalización, de las cuales 59 camas son de cuidados intensivos, donde los pequeños pacientes son tratados por un equipo multidisciplinario, logrando dar de alta a más de 66 mil niños, adolescentes, y neonatos recuperados. “En estos 13 años más de 66 mil pacientes regresaron a sus casas, a su hogar, a su familia y a la sociedad”, subrayó la Dra. Tomas Gonzales.

A ello se suma las atenciones que brinda el instituto con Telesalud, conectándose con más de 2,200 hospitales de todo el país, que ha permitido la atención oportuna de pacientes complejos de las regiones. A la fecha han realizado más de 11 mil teleinterconsultas.