Más de 66 mil niños de diversas regiones se recuperaron y regresaron a casa tras ser sometidos a cirugías complejas en el INSNSB.
Más de 66 mil niños de diversas regiones se recuperaron y regresaron a casa tras ser sometidos a cirugías complejas en el INSNSB.
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Más de 66 mil niños y adolescentes de diferentes regiones del país fueron operados y dados de alta en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja (INSNSB), institución que ha logrado reducir la tasa de mortalidad de casos complejos. En sus 13 años de creación, el centro hospitalario ha realizado, a la fecha, más de 63 mil cirugías complejas, brindando servicios únicos en el país y una atención especializada de calidad con rostro humano en favor de la salud infantil del país.

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