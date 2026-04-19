Resumen

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Actualmente, el Banco de Tejidos del INSNSB es el único oficialmente autorizado en el país y pionero en el procesamiento de tejidos y células. Con este proyecto se busca dar los primeros pasos para la implementación de nuevas áreas como el Laboratorio de Tejido Músculo Esquelético, para lo cual el instituto ya cuenta con un ambiente dentro del mismo Banco de Tejidos.
Actualmente, el Banco de Tejidos del INSNSB es el único oficialmente autorizado en el país y pionero en el procesamiento de tejidos y células. Con este proyecto se busca dar los primeros pasos para la implementación de nuevas áreas como el Laboratorio de Tejido Músculo Esquelético, para lo cual el instituto ya cuenta con un ambiente dentro del mismo Banco de Tejidos.
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Con un proyecto que plantea la implementación del primer laboratorio de tejido músculo esquelético en el Perú, la doctora Leyla Meléndez Álvarez, cirujana plástica y jefa del Banco de Tejidos del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja (INSNSB), obtuvo un reconocimiento internacional y el grado de máster en España. La creación de este laboratorio marcará un hito en la salud del país y el tratamiento de cirugías complejas que realiza el INSNSB.

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