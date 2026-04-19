Con un proyecto que plantea la implementación del primer laboratorio de tejido músculo esquelético en el Perú, la doctora Leyla Meléndez Álvarez, cirujana plástica y jefa del Banco de Tejidos del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja (INSNSB), obtuvo un reconocimiento internacional y el grado de máster en España. La creación de este laboratorio marcará un hito en la salud del país y el tratamiento de cirugías complejas que realiza el INSNSB.

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Actualmente, el Banco de Tejidos del INSNSB es el único oficialmente autorizado en el país y pionero en el procesamiento de tejidos y células. Con este proyecto se busca dar los primeros pasos para la implementación de nuevas áreas como el Laboratorio de Tejido Músculo Esquelético, para lo cual el instituto ya cuenta con un ambiente dentro del mismo Banco de Tejidos.

La tesina fue preparada por la Dra. Meléndez como parte del programa Máster Alianza 2026, capacitación que auspicia la Organización Nacional de Trasplante (ONT) de España como un apoyo del gobierno español a países de Latinoamérica.

Bajo el nombre “Implementación de un Laboratorio de Tejido Músculo Esquelético en el Banco de Tejidos del INSNSB”, el proyecto sustenta con cifras e información oficial la necesidad de estos insumos en los hospitales e institutos del Perú. Actualmente, la demanda de tejido óseo en el Perú se cubre, en un 100 %, por importación. Frente a esa situación, la tesina plantea la implementación de un laboratorio propio para el procesamiento de este tipo de tejidos, lo que permitiría reducir los costos y atender la demanda nacional en todos los sistemas de salud.

Estos tejidos se utilizan en intervenciones de traumatología para las fracturas extensas; en neurocirugía para cirugías de columna, casos de traumatismo encéfalo craneano cuando hay pérdida de masa ósea, o en cirugías odontológicas que utilizan un chip de hueso para corregir el defecto óseo. Asimismo, están las cirugías de cabeza y cuello, cuando retiran los tumores y hay que usar tejido óseo para restituir la función de la columna, igual que en oncología cuando se retiran los tumores de hueso y se rellena el orificio que queda.

La capacitación Máster Alianza se desarrolló durante dos meses y culminó con la sustentación del proyecto, que se realizó en la sede del Ministerio de la Sanidad de España. La tesina presentada por la doctora Meléndez fue una de las tres exposiciones reconocidas entre 15 trabajos seleccionados, obteniendo el grado de Máster en Donación, Trasplante y Banco de Tejidos.

La capacitación se desarrolló en las ciudades de Madrid y Coruña, del 26 de enero al 26 de marzo de 2026. Fueron tres los profesionales latinoamericanos que sobresalieron en la presentación de la tesina: Perú, Argentina y Colombia y Perú, que destacaron por la trascendencia, viabilidad y sostenibilidad de sus planteamientos.

La doctora Leyla Meléndez dijo que la experiencia del Máster Alianza fue gratificante, además de ser una gran responsabilidad, ya que este logro no es solo en representación del INSNSB, sino también como peruana, demostrando que en el Perú se pueden plantear proyectos con estándares internacionales. “Nuestra tarea ahora será comprometer a todos los estamentos para lograr su implementación”, expresó.

De acuerdo a lo expuesto en la tesina, la implementación de un Laboratorio de Tejido Musculo esquelético , en el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, garantiza seguridad biológica, trazabilidad, calidad del injerto y sostenibilidad operativa, conforme a la normativa vigente del Ministerio de Salud del Perú.

Demanda nacional

Meléndez Álvarez, como jefa del Banco de Tejidos del INSNSB, señaló que, con la implementación de un laboratorio músculo esquelético en el instituto, ya no será necesario comprar este tejido del extranjero e, incluso, el proyecto contempla que en tres años el instituto estaría en condiciones de abastecer a hospitales e institutos, tanto del Ministerio de Salud (Minsa), EsSalud, Fuerzas Armadas, y hasta clínicas privadas.

Subrayó que la necesidad existe debido a que hay una alta demanda de estos insumos, dado que el Perú no produce tejido óseo. Agregó, además, que según datos oficiales, en el 2025 se compraron, a nivel de establecimientos del Minsa, alrededor de 372 unidades de injertos óseos y derivados, que representa un gasto aproximado de 200 mil soles. El INSNSB es la IPRESS (Institución Prestadora de Servicios de Salud) que más adquiere tejido óseo, alrededor de 200 a 250 unidades al año, que se usa en el tratamiento de casos complejos.

“Nosotros somos un instituto especializado de alta complejidad, netamente quirúrgico, que atiende a niños y adolescentes”, explicó en España al momento de sustentar el proyecto. Luego del INSNSB le siguen los hospitales María Auxiliadora, Cayetano Heredia, Dos de Mayo y Arzobispo Loayza, que también requieren injertos de hueso.

“Si nosotros como Banco de Tejidos logramos producir este injerto óseo, vamos a ayudar a disminuir el gasto que hace el Minsa, porque seremos nosotros mismos los que proporcionemos este insumo biológico, que se trabaja a partir del hueso de un donante cadavérico”, manifestó la médico especialista.

Condiciones de bioseguridad

Para el procesamiento de estos injertos óseos hay que garantizar un ambiente adecuado en condiciones de bioseguridad, con cabinas de flujo laminar tipo A y un ambiente tipo C, que tenga una cantidad mínima de partículas contaminantes para que el insumo que se procese sea estéril.

Meléndez precisó que el instituto ya cuenta con un ambiente destinado para este laboratorio, y lo que se busca con el proyecto es dar los primeros pasos para su implementación, demostrando su viabilidad y los beneficios para el tratamiento de los pacientes.

“Se proyecta que al primer año de funcionamiento del laboratorio se logrará abastecer a todos los hospitales del Minsa, en el segundo año a las otras IPRESS públicas y, en el tercer año, ser autosuficientes para sostener a todo el país”, señaló la doctora responsable del proyecto.