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INSN de San Borja implementó programa de atención personalizada en resonancia magnética que reduce tiempos de estudio y mejora atención de pacientes.
INSN de San Borja implementó programa de atención personalizada en resonancia magnética que reduce tiempos de estudio y mejora atención de pacientes.
Por Redacción EC

El Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja (INSNSB) implementó un Programa de Atención Personalizada en Resonancia Magnética, el cual permite reducir el tiempo de los estudios y de sedación en los pacientes, así como incrementar la capacidad de atención del servicio.

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