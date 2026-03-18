El Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja (INSNSB) implementó un Programa de Atención Personalizada en Resonancia Magnética, el cual permite reducir el tiempo de los estudios y de sedación en los pacientes, así como incrementar la capacidad de atención del servicio.

Este innovador programa se basa en el uso de protocolos personalizados, en los cuales el médico radiólogo adapta el estudio según la patología y necesidad diagnóstica de cada paciente, minimizando el número de secuencias de la resonancia y evitando procedimientos innecesarios.

Cinthya Bazán, jefa del Servicio de Imágenes, explicó que este enfoque permite integrar varios estudios en un solo procedimiento, reduciendo significativamente el tiempo total de examen. “El médico radiólogo dirige el estudio en función del diagnóstico del paciente, lo que permite obtener información precisa en menor tiempo”, señaló.

Por ejemplo, en pacientes con enfermedades como cáncer, tumores o neurofibromatosis, que requieren evaluar múltiples regiones del cuerpo para identificar extensión o metástasis, ahora se realizan estudios corporales totales dirigidos, logrando resultados en menor tiempo sin comprometer la calidad diagnóstica.

Tradicionalmente, estos estudios podían durar hasta tres horas, especialmente cuando se evaluaban múltiples zonas del cuerpo. Sin embargo, con este programa, es posible completar el examen en menos de una hora en pacientes pediátricos, lo que representa un avance significativo en la atención.

“Trabajamos en base al diagnóstico del niño, realizando estudios integrados y dirigidos a la patología, lo que reduce los tiempos de adquisición de imágenes, permanencia en el resonador y, en consecuencia, el tiempo de sedación”, destacó la especialista.

Impacto en la productividad

Asimismo, esta estrategia incrementó la productividad del servicio de resonancia magnética. Según reportes del Servicio de Imágenes, desde la implementación piloto, en diciembre de 2025, se logró un incremento del 50% en el número de atenciones por turno, pasando de atender 6 estudios a 11 por turno.

Bazán precisó que este modelo evita la aplicación de protocolos estándar extensos en todos los pacientes. “No realizamos el paquete completo de secuencias en todos los casos, sino que ajustamos el estudio de acuerdo con la necesidad clínica. No es lo mismo una resonancia para epilepsia que para trauma, infarto o un paciente crítico. Cada estudio es dirigido a la patología del paciente”, explicó.

Con esta iniciativa, el INSNSB se posiciona como un referente en la implementación de prácticas médicas modernas en el país, contribuyendo a mejorar el acceso a diagnósticos oportunos y de calidad para niños de todo el Perú, especialmente, aquellos con enfermedades de alta complejidad.