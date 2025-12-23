La Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior del Callao confirmó la detención preliminar por 15 días contra el gobernador regional del Callao, Ciro Castillo Rojo, y otros investigados, en el marco del proceso que se les sigue por el presunto delito de colusión agravada.

La decisión fue adoptada por el colegiado presidido por el juez René Martínez Castro e integrado por los magistrados Ricardo Pastor Arce Vega y Walter Coello Huamán, quienes ratificaron la medida restrictiva de libertad dispuesta inicialmente en esta investigación.

El pasado 15 de diciembre, el Poder Judicial autorizó la detención preliminar por 15 días del gobernador regional del Callao y de otras 13 personas, como parte de una investigación por los presuntos delitos de organización criminal y colusión agravada, en agravio del Estado. La medida fue dictada por el Décimo Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia del Callao, a cargo del juez Edie Walther Solórzano Huaraz, tras un requerimiento del Tercer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao.

La resolución judicial también autorizó la ejecución de allanamientos, registros domiciliarios y personales, la incautación de bienes, así como el levantamiento del secreto de las comunicaciones y del secreto bancario de los investigados, en el marco de las diligencias del caso denominado ‘Los socios del Callao’.

Según el Ministerio Público, una presunta organización criminal habría operado durante el año 2023 al interior del Gobierno Regional del Callao, liderada por Castillo Rojo junto a funcionarios de dicha entidad. De acuerdo con la hipótesis fiscal, el grupo habría direccionado más de 60 contrataciones públicas por un monto superior a S/ 1,4 millones, eludiendo los procedimientos de selección establecidos por la normativa vigente.

Las investigaciones continúan a cargo de la Fiscalía, mientras se desarrollan las diligencias autorizadas por el Poder Judicial para determinar las responsabilidades penales correspondientes.