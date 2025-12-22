El Poder Judicial revisará mañana la apelación presentada por la defensa del gobernador regional del Callao, Ciro Castillo Rojo, contra la orden de detención preliminar de 15 días dictada en su contra en el marco de una investigación por presuntamente liderar una organización criminal y por colusión agravada.

La diligencia estará a cargo de la Sala Penal de Apelaciones del Callao, que deberá determinar si corresponde dejar sin efecto o mantener la medida restrictiva dispuesta por el Décimo Primer Juzgado de Investigación Preparatoria.

El doctor Ciro Castillo-Rojo Salas tiene una orden de captura por presuntamente liderar una red criminal.

El Ministerio Público sostiene que Castillo habría encabezado una presunta red de corrupción al interior del Gobierno Regional.

Desde la defensa legal del gobernador se cuestiona la necesidad de la detención preliminar, al considerar que no existirían elementos suficientes que justifiquen la restricción de su libertad. Asimismo, se ha señalado que el investigado no representaría riesgo de fuga y que estaría dispuesto a colaborar con las investigaciones.

De acuerdo con la tesis fiscal, la presunta organización criminal habría direccionado más de 60 procesos de contratación pública por un monto superior a S/1,4 millones, favoreciendo a determinadas empresas mediante procedimientos irregulares.

En tanto, Ciro Castillo permanece como no habido desde que se ordenó su detención. Registros de cámaras de seguridad muestran que abandonó una clínica privada minutos antes del operativo policial.