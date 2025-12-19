La denuncia policial constituye un instrumento clave para el funcionamiento del sistema de justicia y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana. Por ello, es indispensable conocer si existe alguna acusación en su contra por diversos motivos, ya que esto podría afectar la credibilidad de la persona y la realización de trámites como bancarios, viajes, adquisiciones, empleo, entre otros. En ese sentido, con el objetivo de verificar el historial policial, el Ministerio Público puso a disposición de la ciudadanía una plataforma digital con solo digitar el número de DNI o carné de extranjería en simples pasos. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO VERIFICAR CON DNI SI TIENES DENUNCIAS POLICIALES?

A través de su plataforma oficial, el Ministerio Público puso a disposición de la ciudadanía un portal web gratuito que permite verificar si una persona registra alguna denuncia policial, ingresando exclusivamente su número de Documento Nacional de Identidad (DNI) o carné de extranjería. Según la Fiscalía, este sistema permite conocer detalles de alguna acusación, con el objetivo de tomar las medidas necesarias para la respectiva defensa. De esta manera, para obtener esta información es indispensable seguir estos simples pasos:

Accede a la plataforma ‘Seguimiento de denuncias’ a través de este LINK .

. Digita el número de tu DNI o carné de extranjería.

Selecciona el año de registro de la denuncia. Si esta se registró antes del 8 de agosto del 2015, debes marcar la casilla de activación.

Por último, presiona el botón ‘Consultar’.

@ministeriopublico_ 🧐 ¿Sabías que puedes hace una denuncia desde tu computadora? 🤩 ¡Así es! Mira nuestro video y descubre cómo hacerlo.👇🏻🎥 #MinisterioPúblico #Denuncias ♬ sonido original - Ministerio Público

¿POR QUÉ NO SE DEBE REVELAR LA CLAVE PIN DEL DNI ELECTRÓNICO, SEGÚN RENIEC?

A través de sus plataformas oficiales, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) instó a sus usuarios a no compartir con terceros su clave PIN del DNI electrónico, ya que podrían ser víctimas de algún fraude o suplantación de identidad. Por ello, en caso de extravío o robo del documento, es fundamental reportarlo ante la Policía Nacional y, posteriormente, gestionar la anulación de los certificados digitales en el Reniec, ya sea de forma virtual o presencial.

Ahora, en caso que el ciudadano haya olvidado la clave de seis dígitos, el Reniec dispuso de una plataforma llamada Ciudadano Digital con el objetivo de que puedan actualizarlo a través del internet de manera gratuita y segura. Si optan por esta forma, es indispensable contar con una lectora de tarjetas digitales. Asimismo, existe otra manera y es acudir a una oficina de dicha entidad, por lo que deberán presentar su DNI electrónico en vigencia. Es importancia recordar que esta clave es estrictamente confidencial y no la conoce nadie más, ni siquiera el Reniec.