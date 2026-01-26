En el Semáforo de este lunes 26 de enero, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. Primero, una iniciativa que apoya a niños y jóvenes en situación de riesgo. Segundo, el aumento del estado de emergencia en distritos fronterizos. Finalmente, siguen aumentando las denuncias por extorsión.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢TALENTO DE BARRIO

Talento de Barrio es una iniciativa gratuita en el Callao que usa el boxeo como herramienta para apoyar a niños y jóvenes en situación de riesgo. Entrenadores chalacos, muchos exboxeadores, ofrecen entrenamiento sin costo en el Estadio Lizárraga, promoviendo disciplina, rutina y acompañamiento más allá del deporte. El proyecto busca que los participantes tengan un espacio seguro, metas concretas y figuras adultas que los orienten, reduciendo el tiempo en la calle y las vulnerabilidades. A pesar de recursos limitados, ya ha logrado resultados deportivos y cambios personales visibles.

🟡SESENTA DÍAS MÁS

El Gobierno prorrogó por 60 días el estado de emergencia en los distritos fronterizos de Palca, Tacna y La Yarada-Los Palos y declaró la misma medida en Tarata, en la región de Tacna, para combatir el crimen organizado y otras situaciones de violencia en la zona sur del país. La medida, oficializada por el Decreto Supremo N.º 013-2026-PCM, otorga a la Policía Nacional el control del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas y restringe derechos constitucionales como la libertad de tránsito. También busca mejorar la coordinación entre autoridades locales y nacionales.

🔴AUMENTARON LAS DENUNCIAS

Según cifras oficiales, las denuncias por extorsión aumentaron 2 % en el cuarto trimestre del 2025, aunque el Ejecutivo informó una caída del 12,5 % según sus propios datos, lo que genera dudas sobre la evolución real de la inseguridad ciudadana. La diferencia entre estadísticas de la Policía, el Ministerio Público y el INEI complica establecer tendencias claras. Además, las extorsiones siguieron creciendo en todo el año y hay retos estructurales en seguridad pública y el sistema penitenciario que dificultan su contención.