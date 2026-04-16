Si una persona llega a ser testigo de posibles actos de corrupción dentro de una institución estatal, no es obligatorio presentarse de forma presencial para comunicarlo. Actualmente, existe una plataforma digital que permite reportar este tipo de casos desde cualquier ubicación, incluso sin revelar la identidad del denunciante. Este canal ha sido implementado con la finalidad de incentivar la participación ciudadana en la detección de irregularidades, reduciendo el temor a posibles consecuencias negativas en el ámbito laboral o en futuras contrataciones con el Estado. A continuación, se detallan los pasos a seguir para realizar este procedimiento. El proceso se realiza a través de formularios en línea disponibles en plataformas oficiales del Estado. El usuario puede completar la información requerida de manera segura y confidencial. Una vez enviada la denuncia, esta es evaluada por las autoridades competentes para su seguimiento.

¿Testigo de corrupción? Así puedes denunciarlo desde casa y sin dar tu nombre

Existen dos vías principales para presentar una denuncia: a través de la Plataforma de Denuncias Ciudadanas, administrada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), o directamente en la entidad pública involucrada, ya sea en línea o presencialmente. Si lo haces por internet, deberás identificar a la institución, precisar la fecha de lo ocurrido, seleccionar hasta dos motivos de tu denuncia y narrar los hechos con detalle. Finalmente, tendrás que decidir si deseas mantenerte en el anonimato o brindar tus datos personales. En ambos casos, recibirás un código con el que podrás hacer seguimiento a tu trámite.

¿Qué tipos de hechos puedes reportar?

Los ciudadanos pueden alertar sobre distintas irregularidades, entre ellas:

Uso indebido de bienes o recursos del Estado, como cuando un trabajador se apropia de dinero o equipos públicos.

Ventajas o favorecimientos ilegales, lo que incluye sobornos o beneficios personales obtenidos gracias al cargo.

Invocación de influencias, cuando alguien asegura tener contactos en el Estado a cambio de ventajas o donativos.

Procesos de contratación irregulares, es decir, cuando se incumplen las normas de adquisiciones públicas.

Manejo indebido en vacunación contra la COVID-19, en beneficio propio o de terceros.

Otros actos contrarios a la ética y la ley, como uso de información privilegiada o exigencia de pagos no justificados.

¿Qué documentos necesitas para denunciar?

Los requisitos dependen de si decides identificarte o no. En caso lo hagas, se solicita:

Documento de identidad.

Número telefónico y correo electrónico.

Si denuncias como empresa, el RUC.

Pruebas o documentos que respalden lo ocurrido.

Firma o huella digital, si corresponde.

¿Qué sucede después de presentar tu denuncia?

El tiempo de respuesta varía según la complejidad del caso y la entidad involucrada. Si te identificas, podrás pedir protección laboral o en procesos de contratación pública, y la oficina de integridad de la institución.