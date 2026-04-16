Por Redacción EC

Si una persona llega a ser testigo de posibles actos de corrupción dentro de una institución estatal, no es obligatorio presentarse de forma presencial para comunicarlo. Actualmente, existe una plataforma digital que permite reportar este tipo de casos desde cualquier ubicación, incluso sin revelar la identidad del denunciante. Este canal ha sido implementado con la finalidad de incentivar la participación ciudadana en la detección de irregularidades, reduciendo el temor a posibles consecuencias negativas en el ámbito laboral o en futuras contrataciones con el Estado. A continuación, se detallan los pasos a seguir para realizar este procedimiento. El proceso se realiza a través de formularios en línea disponibles en plataformas oficiales del Estado. El usuario puede completar la información requerida de manera segura y confidencial. Una vez enviada la denuncia, esta es evaluada por las autoridades competentes para su seguimiento.