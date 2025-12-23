La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que los servicios de transporte público masivo que operan en Lima Metropolitana funcionarán durante los días feriados y no laborables por las celebraciones de Navidad, aunque algunos presentarán modificaciones en sus horarios de atención.
Para el miércoles 24 de diciembre, la ATU precisó que los servicios Superexpreso, Superexpreso Norte, Expreso 2 y Expreso 3 iniciarán sus operaciones desde el mediodía. En tanto, los demás servicios regulares, expresos y alimentadores del Metropolitano operarán en sus horarios habituales. Los servicios regulares A, B y C atenderán de 5:00 a. m. a 10:00 p. m.; el Expreso 5 funcionará de 6:00 a. m. a 8:00 p. m.; y los buses alimentadores circularán hasta las 11:00 p. m.
Durante el feriado del jueves 25 de diciembre, el transporte regular brindará servicio desde las 4:30 a. m. hasta la medianoche, sujeto a la demanda. Los taxis autorizados operarán las 24 horas del día, mientras que los corredores complementarios atenderán de 5:00 a. m. a 11:00 p. m. con sus servicios habituales. El servicio Aerodirecto mantendrá sus rutas y horarios regulares.
En el caso del sistema ferroviario, la Línea 1 del Metro de Lima y Callao operará de 5:30 a. m. a 10:00 p. m., con una frecuencia de paso de trenes de entre 7.5 y 15 minutos, según la franja horaria. La Línea 2 funcionará en su horario habitual, de 6:00 a. m. a 11:00 p. m. El Metropolitano mantendrá el funcionamiento de los servicios A, B y C de 5:00 a. m. a 10:00 p. m., el Expreso 5 de 6:00 a. m. a 8:00 p. m., y los alimentadores hasta las 11:00 p. m.
Finalmente, la ATU indicó que durante el viernes 26 de diciembre, declarado día no laborable para el sector público, así como el sábado 27 y el domingo 28, los servicios de transporte público funcionarán con normalidad. La entidad recomendó a los usuarios mantenerse informados a través de sus canales oficiales para conocer cualquier actualización y evitar inconvenientes en sus desplazamientos.
