Servicios de transporte masivo mantendrán operaciones en Navidad con ajustes específicos. (Foto: Andina)
La informó que los servicios de transporte público masivo que operan en funcionarán durante los días feriados y no laborables por las celebraciones de , aunque algunos presentarán modificaciones en sus horarios de atención.

LEE: Navidad 2025 EN VIVO: así se vive en Lima y el interior del país el día previo a la esperada Nochebuena

Para el miércoles 24 de diciembre, la ATU precisó que los servicios Superexpreso, Superexpreso Norte, Expreso 2 y Expreso 3 iniciarán sus operaciones desde el mediodía. En tanto, los demás servicios regulares, expresos y alimentadores del Metropolitano operarán en sus horarios habituales. Los servicios regulares A, B y C atenderán de 5:00 a. m. a 10:00 p. m.; el Expreso 5 funcionará de 6:00 a. m. a 8:00 p. m.; y los buses alimentadores circularán hasta las 11:00 p. m.

Durante el feriado del jueves 25 de diciembre, el transporte regular brindará servicio desde las 4:30 a. m. hasta la medianoche, sujeto a la demanda. Los taxis autorizados operarán las 24 horas del día, mientras que los corredores complementarios atenderán de 5:00 a. m. a 11:00 p. m. con sus servicios habituales. El servicio Aerodirecto mantendrá sus rutas y horarios regulares.

En el caso del sistema ferroviario, la Línea 1 del Metro de Lima y Callao operará de 5:30 a. m. a 10:00 p. m., con una frecuencia de paso de trenes de entre 7.5 y 15 minutos, según la franja horaria. La Línea 2 funcionará en su horario habitual, de 6:00 a. m. a 11:00 p. m. El Metropolitano mantendrá el funcionamiento de los servicios A, B y C de 5:00 a. m. a 10:00 p. m., el Expreso 5 de 6:00 a. m. a 8:00 p. m., y los alimentadores hasta las 11:00 p. m.

MÁS: MML lanza el Plan Verano 2026 para reforzar seguridad y fluidez en la Panamericana Sur

Finalmente, la ATU indicó que durante el viernes 26 de diciembre, declarado para el sector público, así como el sábado 27 y el domingo 28, los servicios de transporte público funcionarán con normalidad. La entidad recomendó a los usuarios mantenerse informados a través de sus canales oficiales para conocer cualquier actualización y evitar inconvenientes en sus desplazamientos.

