La Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) pidió a la ciudadanía a respetar las medidas específicas para el ingreso de paquetes dentro de los buses del Metropolitano durante los días de fiestas navideñas.

A través de un comunicado en redes sociales, la entidad encargada de fiscalizar el transporte exhortó tomar en cuenta estas disposiciones con el fin de garantizar la seguridad y comodidad de todos los pasajeros.

Medidas para paquetes en el Metropolitano

Según la publicación de esta norma solo se autorizan el ingreso de un paquete por persona de hasta 40 centímetros de ancho, 60 centímetros de alto y 30 centímetros de profundidad. El objetivo es que los regalos de Navidad de gran tamaño no representen un obstáculo ni molestia para los usuarios.

Las autoridades reiteraron que el personal del sistema está autorizado a restringir el ingreso de bultos que no cumplan con las normas establecidas y recomendaron a los usuarios planificar sus desplazamientos para evitar contratiempos.

Taxis seguros por Navidad

Hace una semana, la ATU impulsó el “Movilízate seguro en Navidad”, en el que recuerdas a los usuarios que en la zona de Mesa Redonda y el Mercado Central, en el Cercado de Lima, los ciudadanos tienen a su disposición paraderos exclusivos para taxis independientes, donde podrán acceder a este servicio de manera rápida y segura.

Los paraderos de taxi autorizado se encuentran debidamente señalizados en los jirones Huallaga (cuadra 6), Andahuaylas (cuadra 6), Ucayali (cuadra 6), Ayacucho (cuadras 7 y 8) y en el jirón Cusco (cuadra 5). Desde estos puntos, los taxistas formales esperan de manera ordenada a sus clientes, quienes podrán acceder a los servicios con tranquilidad.