Tráfico vehicular se desborda por Navidad: panorama desde tres puntos de Lima | Tenemos Que Hablar

Hoy en Tenemos Que Hablar recorrimos las calles de Lima en plena víspera de Navidad para mostrarte cómo se vive el tráfico en tiempo real desde los puntos más congestionados de la ciudad. Estuvimos en San Borja (Av. Aviación 3431 y exteriores de La Rambla), en Surquillo (central de San Fernando en Av. República de Panamá 4299), y en los alrededores del Jockey Plaza, epicentro de las compras navideñas. También llegamos al corazón del Centro De Lima, en el cruce del jirón Andahuaylas con jirón Cusco, donde las multitudes y el comercio ambulatorio colapsan el tránsito. ¿Cuánto tiempo te tomará llegar a casa? ¿Dónde está el mayor caos vehicular? Te lo mostramos en directo.
En la segunda parte, analizamos el panorama electoral con Roxana Rocha, candidata por Renovación Popular, tras la presentación de postulantes para las Elecciones 2026. ¿Cuál es la apuesta de Rafael López Aliaga? ¿Qué propuestas trae su partido?