La alimentación se posiciona como el principal destino del aguinaldo navideño entre los trabajadores encuestados. Según el Barómetro de Navidad 2026 de Edenred Perú, el 53,59% de los colaboradores utilizó principalmente su Tarjeta Navidad en alimentación propia o familiar, por encima de quienes optaron por darse un gusto personal (15,61%), comprar regalos para familiares o amigos (10,55%) o adquirir algo que necesitaban para sí mismos (10,13%).

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El uso del beneficio, además, trasciende los gastos asociados directamente con la celebración. Entre los colaboradores que señalaron la alimentación como su principal destino, el 74,02% utilizó la tarjeta para adquirir alimentos de consumo habitual del mes, frente al 28,35% que la empleó en la cena navideña. Asimismo, el 70,08% destinó la totalidad del monto recibido a alimentación, mientras que otro 25,20% utilizó más de la mitad del beneficio en ese rubro.

Este comportamiento se produce en un escenario de incremento del costo de vida. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el Índice de Precios al Consumidor acumuló un alza de 3,71% a nivel nacional entre enero y julio de 2026, mientras que en Lima Metropolitana llegó a 4,09%. Solo en julio, los precios de alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron 0,71% a nivel nacional y 0,67% en Lima Metropolitana.

En ese escenario, la posibilidad de decidir en qué utilizar el aguinaldo aparece como uno de los atributos más valorados. Ante la pregunta sobre qué preferirían recibir esta Navidad, el 78,06% de los encuestados eligió la Tarjeta Navidad Edenred, frente al 16,03% que optó por un bono económico y el 2,53% por una canasta navideña. Al consultarles por las principales ventajas de este formato, el 80,59% destacó la libertad de elegir qué comprar, seguido por la facilidad de uso (41,35%) y la posibilidad de utilizarla en una amplia red de comercios (39,24%).

“Los resultados muestran que el reconocimiento de fin de año tiene hoy un valor muy concreto para las familias. Que la alimentación sea el principal destino del beneficio y que, dentro de ese grupo, las compras habituales del mes tengan mayor peso que la propia cena navideña evidencia la importancia de darle al colaborador libertad para decidir según sus prioridades. El aguinaldo no solo acompaña una celebración, también puede convertirse en un apoyo para atender necesidades del hogar”, señaló Carlos Loayza, gerente de Marketing y Producto de Edenred Perú.

La valoración de estos beneficios también se refleja en el vínculo con el empleador. El 76,37% de los encuestados considera que recibir un reconocimiento navideño refuerza su compromiso y lealtad hacia la empresa. Además, frente a un escenario hipotético en el que otra compañía ofreciera un sueldo neto 10% mayor, pero eliminará todos los beneficios adicionales, el 86,08% señaló que preferiría permanecer en su actual empresa por los beneficios y el clima laboral. En paralelo, el 67,09% considera que recibir una tarjeta de alimentación mensual lo ayudaría mucho económicamente.