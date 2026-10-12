Este comportamiento se produce en un escenario de incremento del costo de vida. (Foto: Pixabay)
Este comportamiento se produce en un escenario de incremento del costo de vida. (Foto: Pixabay)
Por Redacción EC

La alimentación se posiciona como el principal destino del aguinaldo navideño entre los trabajadores encuestados. Según el Barómetro de Navidad 2026 de Edenred Perú, el 53,59% de los colaboradores utilizó principalmente su Tarjeta Navidad en alimentación propia o familiar, por encima de quienes optaron por darse un gusto personal (15,61%), comprar regalos para familiares o amigos (10,55%) o adquirir algo que necesitaban para sí mismos (10,13%).

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.