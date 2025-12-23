Un trabajador perdió la vida tras un fatal accidente de motocarga ocurrido en el distrito de Ancón, mientras realizaba labores de transporte de materiales. El hecho se registró en la cuadra de la calle 3 del asentamiento humano San Francisco de Asís, una zona caracterizada por una pronunciada pendiente, informaron fuentes policiales.

Según las primeras diligencias, la motocarga sufrió un desperfecto mecánico, presuntamente en el sistema de frenos, cuando descendía por la vía. La unidad terminó impactando violentamente contra una estructura de concreto, lo que ocasionó la muerte inmediata del conductor, identificado como Iván Limber Espinoza Elgera, de 32 años de edad.

Testigos señalaron que el vehículo transportaba desmonte al momento del accidente, lo que incrementó la fuerza del descenso debido al peso de la carga. Esta situación habría impedido que el conductor pudiera maniobrar o saltar de la unidad antes del impacto, debido a la velocidad que alcanzó la motocarga en la bajada.

La policía llegó al lugar de los hechos.

Efectivos de la comisaría de Ancón y peritos de la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito acudieron al lugar para acordonar la zona y realizar las diligencias correspondientes. Se procedió a la recolección de evidencias técnicas para determinar el estado mecánico del vehículo involucrado. El cuerpo fue identificado por familiares que llegaron al lugar tras ser alertados por los vecinos.

De acuerdo con información proporcionada por un familiar cercano, Espinoza Elgera deja en la orfandad a tres hijos menores de 12, 14 y 15 años. Ante la repentina pérdida del sustento del hogar, sus parientes solicitaron apoyo económico para cubrir los gastos del sepelio y la adquisición de un nicho.

Los residentes del asentamiento humano San Francisco de Asís manifestaron su preocupación por la peligrosidad de la vía donde ocurrió el accidente. Indicaron que la calle presenta una inclinación considerable y que en ese mismo punto ya se han registrado al menos tres accidentes previos. Por ello, solicitaron la intervención de las autoridades locales para implementar medidas de seguridad vial.

La pendiente por donde bajaba el hombre con su vehículo.

El caso continúa bajo investigación para establecer si existieron otros factores que contribuyeron al accidente. Tras culminar el peritaje en la escena, el cuerpo fue trasladado a la morgue central, mientras la Policía continúa recabando declaraciones para completar el informe final.