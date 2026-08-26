Si quieres saber si tienes infracciones de tránsito pendientes en Lima, ya no necesitas acercarte a una oficina para consultarlas. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Municipalidad de Lima cuentan con una alternativa digital que permite revisar gratuitamente la situación de las papeletas desde un celular o computadora, de manera rápida, sencilla y desde cualquier lugar con conexión a internet. Esta plataforma permite revisar el historial y conocer las opciones para regularizar una deuda, evitando desplazamientos y facilitando el acceso a la información vehicular actualizada, especialmente para conductores que buscan mantener sus obligaciones al día y evitar inconvenientes posteriores. Descubre cómo ingresar al reporte, qué datos necesitas, de qué manera puedes pagar y qué significan las principales categorías de infracciones.

¿CÓMO CONSULTAR GRATIS SI TIENES PAPELETAS PENDIENTES?

El reporte puede solicitarse por internet mediante la Agencia Virtual SAT. Para acceder a la información, sigue estos pasos:

Ingresa a www.gob.pe/satlima y busca el acceso correspondiente a la Agencia Virtual SAT. En el portal, entra a la opción “Servicios digitales”. Selecciona “Reporte de infracciones” entre las herramientas disponibles. Coloca el número de tu brevete para que el sistema realice la consulta. Revisa el informe generado con el detalle de las infracciones registradas.

¿CÓMO PUEDES PAGAR UNA PAPELETA REGISTRADA?

Si la consulta muestra una sanción pendiente, existen diferentes canales para efectuar el pago. Puedes buscar la deuda en la Agencia Virtual SAT con el código de la infracción o la placa del vehículo.

También puedes pagar mediante la banca digital de BCP, Interbank, BBVA y Scotiabank. Además, Yape ofrece otra alternativa para realizar el pago.

Para quienes prefieren una atención presencial, el pago puede hacerse en las sedes del SAT o en agentes autorizados.

¿PUEDES OBTENER UN DESCUENTO AL PAGAR LA MULTA?

La fecha de pago puede influir en el monto final. Existen reducciones que van desde el 83% hasta el 17% del valor de la sanción cuando el pago se realiza dentro de los días posteriores a la notificación.

No obstante, este beneficio excluye aquellas faltas severas que conllevan la inhabilitación del brevete.

(Crédito: Magnific / Imagen referencial)

¿QUÉ TIPO DE INFRACCIONES SE REGISTRAN EN EL SISTEMA MUNICIPAL?

Las faltas de tránsito se dividen en tres categorías:

Tipo M: reúne las conductas de mayor riesgo, como superar los límites de velocidad, conducir después de consumir alcohol o manejar sin licencia. Las sanciones pueden llegar al equivalente de una UIT e incluir medidas como la retención del vehículo o la cancelación del brevete.

reúne las conductas de mayor riesgo, como superar los límites de velocidad, conducir después de consumir alcohol o manejar sin licencia. Las sanciones pueden llegar al equivalente de una UIT e incluir medidas como la retención del vehículo o la cancelación del brevete. Tipo G: corresponde a infracciones de gravedad intermedia. Entre ellas están pasar una luz roja, conducir mientras se utiliza un celular o estacionar donde está prohibido. Pueden generar una multa equivalente al 8% de la UIT y puntos negativos para el chófer.

corresponde a infracciones de gravedad intermedia. Entre ellas están pasar una luz roja, conducir mientras se utiliza un celular o estacionar donde está prohibido. Pueden generar una multa equivalente al 8% de la UIT y puntos negativos para el chófer. Tipo L: comprende faltas consideradas leves, por ejemplo, usar innecesariamente el claxon o dejar el vehículo de manera que bloquee el paso. La penalidad señalada equivale al 4% de la UIT y también suma puntos negativos.

Adicionalmente, la base de datos permite monitorear penalizaciones impuestas a peatones por no acatar las normas de tránsito, así como amonestaciones aplicadas a transportistas públicos supervisados por la entidad reguladora del transporte urbano (ATU).

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