La realización de actividades económicas puntuales, hoy en Perú figuran sujetas al pago de tributos que si no son cancelados a tiempo, podrían hasta causarte el internamiento de vehículo como medida cautelar establecida en la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva. Al respecto, te contamos que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Lima, hoy te habilita plataforma a partir de la cual tienes la chance de verificar en línea si precisamente tu auto cuenta con alguna orden de captura por deuda o papeletas.

ACCEDE A ESTE LINK PARA VERIFICAR SI TU VEHÍCULO CUENTA CON PAPELETAS REGISTRADAS U ORDEN DE CAPTURA

Conforme transcurren los años, existen pagos que no deben dejarse de realizar tomando en cuenta calendario de vencimientos como el establecido por el SAT para hacer efectiva la cobranza de importantes conceptos tributarios.

En ese sentido, la propia entidad adscrita a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), revela que uno de los tipos de sanciones que llevan a cabo ante incumplimiento de obligaciones, es el internamiento de automóviles bajo orden de captura, y mediante medida cautelar establecida en la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva cuyos lineamientos establecen precisamente los detalles entorno a embargo.

Al respecto, te contamos que desde la comodidad de tu hogar, hoy puedes conocer ingresando a este link del SAT, si como propietario tu unidad vehicular se encuentra afecta a sanción que implica llevarlo a depósito como forma de pago, o finalmente ya figura ingresado por tributos no cancelados.

Una vez dentro de página, los usuarios que requieren realizar la consulta acerca de ordenes de captura o papeletas pendientes de pago, solo deben colocar el número de placa de su automóvil, según corresponda, y copiar el mismo código de seguridad que aparece en ese instante antes de darle clic a la opción “Buscar”.

Resulta importante mencionar y destacar a la vez, que hacia inicios de julio 2025, el SAT como entidad adscrita a la MML, reportaba que un total de 104 mil 533 vehículos contaban con orden de captura vigente en la capital, y por ende corrían el riesgo de ser embargados.

EL SAT ACTIVA LINK PARA QUE RECIBAS AVISOS DE PAPELETAS Y ÓRDENES DE CAPTURA DE TU VEHÍCULO

Tu manejo a diario podría estar afecto a algún tipo de sanción económica u orden de captura que no te notificaron de manera presencial, sin embargo, y gracias a “Alerta Pitazo” del SAT gratuitamente, hoy vía mensaje de texto puedes recibir esa información puntual.

Según lo precisa el ente recaudador de Lima, dicha plataforma figura habilitada para obtener “registro de una nueva multa de tránsito en la placa inscrita”, y “aviso de orden de captura por la placa inscrita”, pero solo si figuras registrado de la siguiente manera:

1- Ingresa a link de “Alerta Pitazo”

2- Si ya cuentas con usuario creado, coloca número de celular registrado previamente, y el tipo de documento que portas junto a propios dígitos.

3- Pulsa en “No soy un robot”, y por último en “Iniciar sesión”

Accediendo por primera vez a la plataforma de alerta, el SAT te informa que debes darle clic a la opción “Aún no estoy registrado”, y tras completar los datos solicitados, tu cuenta quedará activada a fin de ser notificado sobre la imposición de multas entorno a placa de vehículo.

De dicha forma, tu como propietario de vehículo podrás acceder a información referente a las papeletas de tránsito u órdenes de captura con las cuales puedas estar en riesgo, y mediante mensaje de texto activado para regularizar una o ambas situaciones.