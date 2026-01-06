Petróleo cierra al alza tras captura de Maduro: ¿cuán relevante es el crudo venezolano y qué se espera en estos días?

El precio del barril de petróleo cerró al alza el primer lunes de 2026, luego de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, y ante el anuncio del presidente Donald Trump de que las empresas estadounidenses invertirán en la infraestructura petrolera del país caribeño.

Al cierre de la jornada, el barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI) cerró en US$58,32 y el barril de Brent en US$61,76. Esto representa un alza de 1,74% y 1,66%, respectivamente, informó la agencia AFP.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

La cotización del llamado ‘oro negro’ inició el lunes a la baja, para luego corregir sus niveles.

El viernes 2 de enero, la cotización del crudo se mantenía a la baja: el barril WTI alcanzó los US$57,32 y el barril Brent, US$60,75.

Contexto y la decisión de la OPEP+

En la madrugada del 3 de enero, Estados Unidos realizó un operativo militar en Caracas, Venezuela, que terminó con captura de Nicolás Maduro, exlíder del régimen chavista, y su esposa.

Tras ello, Trump declaró que Estados Unidos administraría Venezuela de forma temporal hasta que se realice una “transición segura” en dicho país. Además, aseguró que las empresas estadounidenses van a invertir “miles de millones de dólares para reparar la infraestructura petrolera” venezolana.

Estados Unidos es el principal productor de petróleo del mundo y tiene reservas por alrededor de 45.000 millones de barriles, según la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). El último domingo la OPEP y sus aliados, conocidos como la OPEP+, decidieron mantener sus niveles de producción de petróleo hasta fines de marzo.

Foto: (EFE) / NICOLE COMBEAU / POOL

Venezuela es el mayor país con reservas de crudo, teniendo aproximadamente 303.000 millones de barriles probados, sostuvo Aurelio Ochoa Alencastre, especialista en temas energéticos.

En esa línea, Eduardo Ramos Arechaga, director en Optima Energy Perú, sostuvo que las reservas venezolanas representan casi el 17% del total a nivel mundial. La producción petrolera, en cambio, es aproximadamente de un millón de barriles diarios.

Impacto en los próximos días

Pese al movimiento al alza registrado el lunes, la cotización del petróleo se mantendría en los siguientes meses con variaciones ligeras, consideraron ambos especialistas.

Al respecto, Ramos explicó que desde la guerra entre Rusia y Ucrania el mercado ha internalizado el componente geopolítico en el precio del petróleo, por lo que el factor de oferta y demanda tiene un mayor peso.

A su vez, Ochoa indicó que existe un excedente de barriles de petróleo.

“Hay un excedente de, más o menos, 4 millones de barriles diarios. Y por los incumplimientos de los miembros de la OPEP en las cuotas de producción, deben haber alrededor de 200.000 y 300.000 barriles diarios adicionales [en el excedente]”, comentó.

El escenario a futuro sería distinto. Con el ingreso de empresas petroleras estadounidenses a Venezuela, este país podría recuperar su capacidad de producción, que oscila entre los 2 millones y los 2,5 millones de barriles diarios, detalló Ochoa.

Para ello, agregó, hay que tomar en cuenta que la infraestructura no ha recibido mantenimiento, por lo que se requiere de la reconstrucción de, por ejemplo, oleoductos. “Definitivamente entrarían mayores volúmenes de petróleo al mercado y eso repercutiría en el precio, que iría a la baja”, consideró.

(Foto: EFE) / Henry Chirinos

Por su parte, Ramos comentó que la intervención estadounidense en Venezuela apunta a que el país norteamericano tenga el control del tablero en el mercado energético mundial. Es decir, ante cualquier decisión de la OPEP+ sobre un recorte de producción, Estados Unidos podría nivelarlo, añadió.

Además, más allá de su producción local, Estados Unidos también adquiere crudo de Canadá, México y el mismo Venezuela. Esto último, a través de la operación de Chevron, apuntó Ramos.

El especialista añadió que otro componente a tener en cuenta al momento de revisar el precio del petróleo será el resultado económicos de China y la demanda que presenten otros países por crudo.

¿Impacto en Perú?

Las variaciones del precio del petróleo, incluyendo las bajas registradas en semanas anteriores, aún no se trasladan al precio de los combustibles en el Perú y el mundo.

Esto se debe a que existe un “cuello de botella” a nivel de refinación del crudo; no existe una mayor capacidad en las refinerías para atender la producción actual de petróleo.