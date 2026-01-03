¿El precio del dólar continuará a la baja este 2026? Esto señalan los expertos

El dólar cerró el 2025 con un ciclo de caídas sostenidas y se depreció 10,56% frente al sol peruano, según el Banco Central de Reserva (BCR). La fortaleza de la moneda local se explicó por factores externos e internos.

A nivel local, los buenos términos de intercambio, impulsados por los elevados precios de los ‘commodities’ metálicos, aumentaron la presencia de dólares en el mercado. Asimismo, se registró una importante intervención del BCRP a través de la compra de dólares en el mercado spot, logrando un piso de S/3,36 para evitar presiones deflacionarias y suavizar movimientos bruscos, según Javier Gamboa, vicepresidente de Estrategia y Gestión de Portafolios de Rímac.

Desde el frente externo, la moneda estadounidense enfrentaba una caída asociada tanto a la imposición de los aranceles de Trump en abril, también conocido como “el Día de la liberación”, como a las dudas sobre la sostenibilidad de la deuda y los déficits fiscales de Estados Unidos, lo que llevó a muchos inversionistas a diversificar y refugiarse en otras divisas como el yen, el euro, el franco suizo y la libra esterlina, además del oro y otros metales preciosos que registraron un rally en el mercado.

De cara al 2026, si bien resulta complejo anticipar la cotización de la divisa estadounidense, existen factores que podrían influir en su comportamiento, especialmente durante el primer trimestre. A las condiciones favorables heredadas del año previo se suma el factor electoral, ante la proximidad de las elecciones presidenciales de abril.

Ruido electoral

Hugo Perea, economista jefe de BBVA Research en Perú, no descarta episodios de volatilidad en esta etapa del año, asociados al tono y contenido de las propuestas de los candidatos. En ese sentido, planteamientos que generen incertidumbre o tengan un sesgo populista podrían presionar al alza el tipo de cambio.“Asumiendo un cierto nivel de ruido, el tipo de cambio podría superar los S/3,40 en el primer trimestre. Ojalá esta predicción no ocurra y tengamos un proceso electoral tranquilo, que permita una menor volatilidad”, señaló.

En la misma línea, César Huiman, analista senior de Research en Renta4 SAB, proyecta un comportamiento mixto del tipo de cambio, con un rango estimado entre los S/3,35 y los S/3,45. El nivel máximo se alcanzaría en la primera mitad del año, seguido de una corrección gradual hacia fines del 2026.

“El avance del calendario electoral podría generar cautela en los flujos y provocar movimientos de corto plazo. No vemos señales de estrés cambiario, sino fluctuaciones dentro de rangos acotados”, explica Huiman.

Por su parte, Gamboa, de Rímac, consideró que “la ola bajista del dólar podría continuar el 2026, quizá con menos fuerza que el 2025”. En su opinión, si no emerge incertidumbre asociada a candidatos radicales, las expectativas de crecimiento se mantendrían estables y el tipo de cambio podría ubicarse en niveles de entre S/3,30 y S/3,35.

Factores externos con peso relevante

Si bien el Perú mantiene sólidos fundamentos macroeconómicos —y el BCR proyecta que en el 2026 las exportaciones alcanzarán los US$ 98.701 millones y las importaciones los US$ 60.493 millones—, los factores externos también podrían incidir en la cotización del dólar. En un contexto de tensiones comerciales y geopolíticas, podría aumentar la demanda de la divisa estadounidense como activo refugio.

A ello se suma, según Perea, un proceso de repatriación de capitales por parte de empresas mineras que registraron utilidades significativas en el 2025. “Esto implicará una salida de dólares que podría ejercer cierta presión sobre el tipo de cambio”, advierte.

Otro factor clave podría ser la política monetaria de Estados Unidos. Aunque el mercado anticipa recortes de tasas, Gamboa señala que también existe la posibilidad de que estos no se concreten. El desenlace, asegura, dependerá del balance entre inflación y empleo en esa economía.

“Si las tasas comienzan a caer en Estados Unidos, se ampliaría el diferencial a favor de las tasas en soles. Con una tasa de referencia en Perú cercana al 4% frente a una eventual reducción hacia el 3% en Estados Unidos, se generaría un diferencial atractivo, que podría incentivar el ingreso de capitales y ejercer presión bajista sobre el tipo de cambio”, concluye.