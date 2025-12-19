BCR eleva proyección de crecimiento de la inversión privada a 9,5% y no descarta llegar a 10% este año

El Banco Central de Reserva del Perú (BCR) elevó de manera significativa su proyección de crecimiento para la inversión privada al cierre de este año, pasando de 6,5% a 9,5%, de acuerdo con su más reciente Reporte de Inflación 2026. El nuevo estimado refleja un mayor dinamismo de la demanda interna y una recuperación más marcada de algunos componentes clave, como la inversión residencial.

Durante la presentación del reporte, el presidente del BCR, Julio Velarde, señaló que incluso el crecimiento podría ser mayor.

“Puede que lleguemos posiblemente a 10% en el crecimiento de la inversión privada al cierre de año”, afirmó, al destacar que el desempeño observado en los últimos meses ha sido mejor al previsto inicialmente.

Según el banco central, la inversión privada se convierte así en uno de los principales motores del crecimiento económico en el 2025, en un contexto en el que el producto bruto interno (PBI) mantendría una expansión cercana al 3,3% al cierre del año, en línea con el escenario central del ente emisor.

Velarde también descartó, por ahora, un impacto negativo del proceso electoral en las decisiones de inversión. “No parece notarse los efectos del calendario electoral”, indicó, en referencia a un comportamiento que contrasta con otros episodios electorales en los que la inversión tendía a frenarse.

Recuperación de la inversión residencial

Uno de los factores detrás de la revisión al alza es la mejora en la inversión vinculada al sector inmobiliario. “En inversión privada hay una recuperación de la inversión residencial, es una recuperación importante”, sostuvo Velarde. Este repunte se da en un entorno de mayor estabilidad macroeconómica y condiciones financieras más favorables que las observadas en años previos.

Por tipo de gasto, el BCR también elevó su proyección de crecimiento de la demanda interna para 2025, de 5,1% a 5,4%, lo que refuerza el escenario de una economía sostenida principalmente por el gasto privado.

Comparación regional y situación fiscal

En el plano regional, el presidente del BCR reconoció que el desempeño económico del Perú no es el más alto de la región este año. “Este año Argentina crece más que nosotros. El otro año veremos si crecemos más que Argentina”, señaló. No obstante, subrayó que el país mantiene una posición relativamente sólida frente a otros mercados. “Estamos relativamente bien frente a Sudamérica y México, no estamos tan mal”, añadió.

Respecto a la situación fiscal, Velarde admitió un deterioro en los indicadores, aunque matizó su magnitud en comparación con otros países. “Si nos comparamos con otros países, sí hemos tenido un deterioro fiscal, pero estamos por debajo de otros países como Colombia y Brasil”, afirmó.

Corrección al alza el crecimiento e inflación dentro del rango meta

El BCR ajustó al alza su proyección de crecimiento para este año y la pasó de 3,2% a 3,3%. La corrección recae en un mejor desempeño de sectores como agropecuario (5%), manufactura primaria (3,5%), construcción (5,7%), minería metal mecánica (2,2%). No obstante, habrá una ligera caída en sectores como pesca e hidrocarburos.

El máximo ente monetario también mantiene su proyección de inflación dentro del rango meta en todo el horizonte de proyección.

De acuerdo con el Reporte de Inflación, se estima que la inflación anual se ubique en 1,5% en el 2025 y en 2,0% tanto en el 2026 como en el 2027, niveles consistentes con el rango meta del banco central. Esta trayectoria responde a la disipación de los choques de oferta, una actividad económica operando alrededor de su nivel potencial y expectativas de inflación que continúan descendiendo hacia el valor central del rango.

Con este escenario, el BCR reafirma su visión de una economía que, pese a los riesgos políticos y fiscales, muestra señales de mayor tracción por el lado de la inversión privada y una inflación controlada en el mediano plazo.