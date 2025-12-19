Iata, gremio de aerolíneas, afirma que la tarifa de conexión internacional en el Jorge Chávez encarecerá precios hasta en 7%

A menos de dos semanas de la aplicación de la Tarifa Única de Uso Aeroportuario (TUUA) de transferencia internacional o tarifa para conexiones internacionales (US$11,86), la aerolínea Latam ha anunciado la cancelación de seis rutas, cuatro de ellas recién lanzadas (Orlando, Curazao, Florianópolis y Tucumán) así como dos nuevas que pensaba lanzar el 2026 como Guatemala y Belo Horizonte (Brasil). Una decisión que atribuyen como factor principal a los efectos que tiene y tendrá la aplicación de esta nueva tarifa en el mediano plazo. Además, la aerolínea anuncia que también está reevaluando sus planes de inversión en el Perú, previstos para los próximos cinco años.

En medio de este escenario, llegó a Lima Peter Cerdá, vicepresidente regional para las Américas de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (Iata, por sus siglas en inglés), para retomar las conversaciones de la industria con las autoridades a fin de explicar los impactos que se generará en la conectividad de la industria. De hecho, ayer tuvo reuniones con el titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, así como con el Canciller. Asegura que también esperan concretar la reunión con Denisse Miralles, titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), por considerar que su visión será importante.

El ejecutivo lamentó que ninguna de las propuestas que planteó la industria fueran tomadas por Lima Airport Partners (LAP), concesionario del aeropuerto Jorge Chávez.

“LAP rechazó todas las propuestas que teníamos. Y yo creo que después de varios años en lo que la industria iba intentando recuperarse aquí en el Perú, tenemos que recordar que hace pocos meses recién se recuperó el tráfico internacional que se tenía en la pandemia, cuando otros países en la región ya habían no solo recuperado sino hasta duplicado sus cifras”, comenta.

Agrega que la proyección de crecimiento, con el nuevo aeropuerto, era crecer de una manera positiva, alrededor de un 9% anual, pero con esta tarifa para conexiones internacionales -y dada la competencia con los otros aeropuertos de la región como Bogotá o Panamá, que no cobran esta tarifa y son tan o más eficientes- se ha ajustado esa perspectiva a apenas un 3% anual en los próximos años.

“Nadie se esperaba que Perú tardaría tres o cuatro años para recuperar la conectividad internacional que tenía prepandemia, cuando el resto de la región se ha ido recuperando mucho más rápido, incluso batiendo récords. Y en un momento que hoy en día Perú por fin se posiciona con una infraestructura adecuada, que va a permitir el crecimiento anual de una manera positiva, algo que pedíamos hace más de una década, nos encontramos otra vez en desventaja, esta vez a nivel de costes”, remarca.

De acuerdo a los cálculos que ha elaborado Iata y que adelantó este diario hace unos meses, el costo de viaje con esta nueva tarifa podría incrementarse entre 3% y 7% según la ruta, mientras que la demanda para pasajeros de conexión será entre 3% y 11% menor de la que se tienen hoy en día durante el primer año, comenta Cerdá. Si bien este es el impacto en el corto plazo, acota que este irá creciendo.

Precisa que el 40% de todo el tráfico son vuelos internacionales y, dentro de estos, alrededor de un 40% de los pasajeros de esos vuelos son viajeros en conexión o en tránsito.

“Es un impacto importante, va a incidir en la conectividad que estamos viendo, el anuncio de cancelaciones de vuelos a nuevos destinos y a los viajeros que vienen de Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia, que utilizan con gran frecuencia Lima como un punto de conexión, esos pasajeros se verán afectados y verán o optarán a ir a otros aeropuertos en vez de Lima”, anota.

En el caso puntual de la ruta directa a Guatemala que ha sido cancelada, Cerdá recuerda que el gobierno guatemalteco lleva dos años intentando establecer esa ruta para que a través de Lima se pueda conectar Guatemala con el resto de nuestra región, más ahora que están impulsando su oferta turística.

La industria, recuerda, genera casi US$2,7 mil millones de contribución al PBI y unos 150.000 empleos.

Cancelaciones y nuevas rutas

De acuerdo a LAP, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez conecta actualmente con 67 destinos nacionales e internacionales, y cuenta con 24 aerolíneas, manteniendo una red aérea internacional activa y diversificada en la región.

En un reciente comunicado indicaron que en un entorno de ajuste permanente de la oferta aérea, aerolíneas de Norteamérica y Sudamérica continúan incorporando y reanudando rutas desde Lima.

“La conectividad aérea es el resultado de múltiples variables propias del sector aerocomercial. Nuestro rol como operador del Jorge Chávez es asegurar una infraestructura y operación eficiente que permitan el desarrollo de rutas y acompañen la dinámica del mercado. LAP sigue en comunicación constante con nuevas aerolíneas internacionales, que ven a Lima como una plataforma atractiva para conectar en la región”, aseguró Norbert Onkelbach, Gerente Central Comercial de Lima Airport.

Anunciaron que ante la puesta en operación del nuevo aeropuerto, LAP viene coordinando junto con PromPerú reuniones y presentaciones con aerolíneas de Europa, Medio Oriente y Asia, orientadas al desarrollo de nuevas rutas. “En las últimas semanas se han anunciado nuevas operaciones y reaperturas de rutas desde Lima. Delta Air Lines reanudó sus vuelos entre Lima y Salt Lake City. Air Canada confirmó la reapertura de sus rutas directas desde Lima hacia Toronto y Montreal. A nivel regional, la aerolínea argentina Flybondi inició operaciones en Lima con vuelos hacia Puerto Iguazú”, anunciaron desde el concesionario.

Asimismo, ayer el MTC anunció conversaciones avanzadas con seis compañías como Fly Level, Turkish Airlines, Emirates y el Grupo Lufthansa.

Ante ello, Cerdá comenta que no tiene conocimiento de que estas aerolíneas hayan comunicado oficialmente vuelos al Perú aún. “No quiere decir que no ocurra en el futuro, ya que el Perú es un mercado atractivo para las líneas aéreas internacionales, pero también ese coste tiene un impacto directo e indirecto en las decisiones que tomen las líneas aéreas hacia el futuro.“, menciona. Eso sí, destaca que las compañías que están basadas en el Perú juegan un rol estratégico para el bienestar social y económico del país.

“Las compañías internacionales no pueden operar de una manera eficaz y no tienen esa conectividad doméstica e internacional que da el servicio a las compañías basadas en el Perú. Así que es crítico que el ecosistema trabaje de una manera alineada”, asegura.

Más aún ahora que el sector tiene unas limitaciones muy importantes con el tema de aeronaves, de motores. por lo que las líneas aéreas tienen que evaluar extensamente dónde van a operar estas aeronaves, explica.

“Así que para compañías que están basadas aquí, que tienen una red muy regional, si el marco peruano no es competitivo, esas aeronaves irán a otros sitios, aunque estuvieran planificadas para el futuro aquí, lo moverán a otros países donde hay un marco regulatorio u operativo mejor”, nos comenta.