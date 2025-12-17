Latam podría reevaluar algunas de sus rutas ante nueva tarifa por conexión internacional en el Jorge Chávez

La aerolínea Latam lanza un nuevo enfoque centrado en brindar un servicio de mayor valor agregado y apuntando hacia los viajeros ‘premium’, por lo que lanzó su nueva identidad de marca bajo el slogan de Bienvenido a ir más alto.

Como explica Manuel Van Oordt, CEO de Latam Airlines Perú, están dando a conocer todos los servicios que están implementando tanto en tierra (con las salas lounge, de hecho, la aerolínea abrió la primera en Lima en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez), y en aiire, durante el vuelo, en comida, bebidas y experiencia.

¿Para todas las categorías? El ejecutivo indicó que se encuentran actualmente rediseñando los diferentes elementos de servicio, por lo que habrá novedades para cada una de las categorías. “Estamos reforzando nuestra identidad regional en Sudamérica, nuestra esencia, conectando con nuestros orígenes, que dan vida a la bebidas y comidas que ofrecemos”, comentó haciendo referencia a , por ejemplo, trabajar con chefs locales como James Berckemeyer. De hecho, este será un foco importante en su estrategia de brindar mayor experiencia a sus viajeros más frecuentes.

Además, Latam acaba de inaugurar y reinaugurar cuatro nuevos destinos: Lima- Orlando, Lima- Curazao, Lima-Salt Lake y Lima- Tucumán.

Proyecciones para el cierre de año

A pesar de ser un año desafiante por la Tarifa Única de Uso Aeroportuario (TUUA) de transferencia internacional, la mudanza al nuevo terminal del aeropuerto Jorge Chávez y los problemas con la infraestructura aeroportuaria regional, la aerolínea estima un crecimiento este año en el orden del 6% al 8% por encima del año pasado, comenta Van Oordt.

“En general creo que ha sido un buen año, donde hemos visto crecimiento en todos los destinos, en todas las rutas en los destinos nacionales. Ha tenido muchas dificultades también con la infraestructura a nivel nacional como con los aeropuertos de Jaén cerrados o el de Jauja cerrado temporalmente. El de Cusco también tuvo problemas en la pista, así como la transición al nuevo terminal del aeropuerto Jorge Chávez, pero hemos visto mayor crecimiento de pasajeros a nivel nacional e internacional frente al 2024”, analiza.

Destaca también el enorme potencial de Lima como hub e insta a que no se desaproveche esta oportunidad.

¿Evalúan posibilidad de cancelar rutas por nueva tarifa?

Y si bien la aerolínea continúa con sus planes de posicionarse como la aerolínea líder el mercado, con más del 60% de ‘market share’ en el país, resalta que han habido algunos desafíos durante el año que han complicado un poco el panorama y podría incidir en la conectividad de mercado, tales como la aplicación de la Tarifa Única de Uso Aeroportuario (TUUA) de transferencia.

¿Cuál ha sido el impacto? ¿hay afectación en ocupación? De acuerdo a Van Oordt la ocupación no se ve de manera inmediata pero sí podría darse a mediano plazo, ya que, como han advertido también otras compañías de la industria aeronáutica, definitivamente habrá un impacto.

“Los pasajeros son conscientes de los costos, son conscientes de las alternativas y las opciones que tienen. Entonces, si tienen otras opciones por donde pueden volar y hacer conexiones más rápidas, que además cuesten menos y que tengan más opciones de conectividad, las van a buscar. Entonces vamos a, lamentablemente, perder todos”, han explicado desde los gremios de aerolíneas.

En tanto, Van Oordt mencionó que en este esencario lo que va a terminar pasando es que las aerolíneas van a tener que replantear toda su red de conexiones en Lima. “Probablemente van a haber mucho menos vuelos y mucho menos conexiones directas desde Lima, porque para tener ese crecimiento y esas conexiones directas desde Lima, se necesita tener pasajeros en conexión. No es factible desarrollar un hub sin pasajeros alimentadores”, explica.

¿Quiénes son los principales pasajeros de conexión? Lima conecta mucho las rutas de Argentina, de Chile, sobre todo con la parte del norte por un tema geográfico, así como a los pasajeros que vienen del norte y tienen como destino final Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, o viceversa.

Como han indicado desde Lima Airport Partners (LAP), más o menos el 30% de los pasajeros que recibe el aeropuerto de Lima son pasajeros en conexión. Hay algunas rutas que tienen una cantidad mayor de pasajeros en conexión y otras que menor, pero de 100 pasajeros que están sentados en un vuelo, unos 30 son pasajeros que vienen de otro destino y conectan en nuestra capital.

“Esto es que para que una ruta opere se necesitarían tener 70% del vuelo porque ya el 30% estaría. Ese modelo es el que permite que vayamos desarrollando un hub y una conectividad en Lima, que podamos conectar o desarrollar más destinos, más frecuencias a esos destinos, más cantidad de vuelos todos los días, que hacen que los peruanos puedan lllegar a más lugares, más veces al día, más veces a la semana”, resalta.

¿Latam podría evaluar la cancelación de algunas rutas como con La Habana o revisar algunas de las que aplazaron y hace poco lanzaron o esperará un poco más? El ejecutivo señala que el tema ha sucedido recién el fin de semana por lo que están revisando y evaluando. ¿Y los planes futuros? Reafirma que (ante este escenario), todo va a tener que ser revisado y reevaluado.