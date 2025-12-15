El Ministerio de Energía y Minas (Minem) oficializó este 15 de diciembre la aprobación de la “Directriz aplicable para el reconocimiento de los costos asociados al medidor inteligente en su etapa de despliegue”, con la publicación de la Resolución Ministerial N°421-2025-Minem/DM en el diario El Peruano.

La normativa establece cómo se calcularán y reconocerán los costos para instalar y mantener los nuevos medidores inteligentes que reemplazarán gradualmente a los medidores tradicionales en los hogares y comercios peruanos.

Según el Minem, estos medidores inteligentes permiten ver el consumo en tiempo real y conocer el precio exacto de la energía en cada hora del día. De esta manera, cada persona podrá revisar no solo el total que pagará a fin de mes, sino analizar cuánto dinero gasta diariamente o en cada hora.

Por ejemplo, el usuario podrá saber cuánto ha consumido entre lunes y miércoles exactamente de un determinado mes, en lugar de esperar el recibo de luz que llega a fin del periodo. Vale recalcar que la norma dispone que las empresas de distribución eléctrica deben seguir criterios técnicos y transparentes para trasladar estos costos de forma regulada a las tarifas eléctricas.

Según la directriz, el costo del medidor inteligente se pagará en cuotas mensuales y tienen una vida útil calculada en 15 años. De esta manera, el usuario no deberá hacer un pago único elevado sino que el gasto se repartirá junto con el recibo electrónico, de forma similar a como hoy se abonan los medidores convencionales.

Esta estrategia busca modernizar el servicio eléctrico, mejorar la eficiencia y la confiabilidad, así como acercar a Perú a estándares internacionales. Uno de los cambios más claros para los usuarios es la llegada de tarifas dinámicas o por tiempo de uso: los medidores inteligentes permiten aplicar diferentes precios según la hora del día.

Así, se fomenta el uso de energía en los momentos de menor demanda, cuando resulta más barata y se puede ahorrar evitando el uso intensivo en horas pico. Esto facilita que cada familia gestione mejor su presupuesto, eligiendo cuándo y cómo consumir electricidad.

La implementación de esta medida, según la propia Resolución y el enfoque del Minem, está pensada para acompañar el proceso de digitalización del sistema eléctrico nacional, hacer más eficiente el combate contra pérdidas y cortes, y preparar las redes para un futuro donde la energía solar, eólica y el almacenamiento doméstico sean más comunes. Empresas privadas, estatales, el regulador Osinergmin y organismos internacionales han participado en el diseño de este cambio.