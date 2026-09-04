Los imanes que muchas personas colocan en la puerta de la refrigeradora, como recuerdos de viaje o para sujetar notas, han generado dudas entre los usuarios sobre su posible impacto en el consumo eléctrico y los alimentos. Algunas publicaciones en redes sociales sostienen que estos objetos podrían hacer trabajar más al electrodoméstico y elevar el recibo de luz al finalizar el mes. Sin embargo, la Organización de Consumidores y Usuarios de España (OCU) descarta estas afirmaciones y explica qué factores pueden elevar realmente el gasto. Dedido a esto, a continuación, te contamos qué efecto tienen los imanes y qué situaciones sí influyen en el consumo, además de los cuidados que conviene aplicar para mantener la refrigeradora funcionando de manera eficiente.

¿LOS IMANES HACEN QUE LA REFRIGERADORA CONSUMA MÁS ELECTRICIDAD?

No. Los imanes decorativos de la puerta no aumentan el consumo porque su campo magnético es demasiado limitado para intervenir en los componentes internos. Un imán común no tiene intensidad suficiente para modificar el circuito ni alterar el funcionamiento del compresor. Por ello, tener recuerdos, calendarios o papeles sujetos con imanes en la superficie no obliga a la refrigeradora a trabajar más.

Los imanes no representan una amenaza para el consumo energético. / Pixabay

¿PUEDEN LOS IMANES AFECTAR LOS ALIMENTOS QUE ESTÁN DENTRO?

Tampoco existe un riesgo para los alimentos almacenados. La baja intensidad del campo impide que llegue al interior con fuerza capaz de modificar carnes, lácteos, frutas, verduras o comidas preparadas. Lo importante es mantener una temperatura adecuada y evitar hábitos que permitan perder frío, como dejar la puerta de la refrigeradora abierta.

¿QUÉ COSAS SÍ PUEDEN HACER QUE LA NEVERA GASTE MÁS LUZ?

El consumo depende de factores relacionados con el funcionamiento y las condiciones del equipo, no de los adornos de la puerta. La categoría de eficiencia energética, identificada de la A a la G, permite conocer qué tan eficiente es un modelo y revisar su gasto anual estimado.

También influyen la cantidad de productos guardados y el nivel de frío elegido. Una temperatura demasiado baja puede exigir más trabajo al compresor y elevar el consumo.

(Foto: Shutterstock)

¿DÓNDE CONVIENE COLOCAR LA REFRIGERADORA PARA AHORRAR ENERGÍA?

Conviene mantener el aparato separado de hornos, cocinas, radiadores y lugares expuestos al sol, porque el calor puede activar con mayor frecuencia el sistema de refrigeración.

Además, es necesario respetar el espacio recomendado por el fabricante del equipo para favorecer la circulación del aire. Si la ventilación está bloqueada o la temperatura ambiental es elevada, el rendimiento puede disminuir y el consumo aumentar, según informa Infobae.

¿QUÉ TEMPERATURA ES ADECUADA Y CÓMO INFLUYE LA ESCARCHA?

La OCU recomienda conservar el interior entre 4 y 6 °C. Reducir más la temperatura de lo necesario incrementa el esfuerzo del compresor y puede traducirse en mayor gasto eléctrico.

También se debe revisar la aparición de escarcha, pues una acumulación importante dificulta el intercambio de frío y reduce la eficiencia. Según el modelo y cuánto hielo se forme, puede ser conveniente descongelar una o dos veces al año.

En conclusión, más que retirar los imanes, conviene prestar atención a la temperatura, ventilación, ubicación y mantenimiento del equipo para evitar gastos innecesarios y conservar correctamente los alimentos guardados en casa.

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