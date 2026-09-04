¿Los imanes aumentan el recibo de luz? La verdad sobre tenerlos en la refrigeradora | Foto: Pexels
¿Los imanes aumentan el recibo de luz? La verdad sobre tenerlos en la refrigeradora | Foto: Pexels
Por Redacción EC

Los imanes que muchas personas colocan en la puerta de la refrigeradora, como recuerdos de viaje o para sujetar notas, han generado dudas entre los usuarios sobre su posible impacto en el consumo eléctrico y los alimentos. Algunas publicaciones en redes sociales sostienen que estos objetos podrían hacer trabajar más al electrodoméstico y elevar el recibo de luz al finalizar el mes. Sin embargo, la Organización de Consumidores y Usuarios de España (OCU) descarta estas afirmaciones y explica qué factores pueden elevar realmente el gasto. Dedido a esto, a continuación, te contamos qué efecto tienen los imanes y qué situaciones sí influyen en el consumo, además de los cuidados que conviene aplicar para mantener la refrigeradora funcionando de manera eficiente.

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