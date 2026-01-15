Los alimentos, comidas, ensaladas, entre otros productos, pueden almacenarse y a la misma vez preservarse haciendo uso de la refrigeradora como electrodoméstico vital para estas funciones. Dada su importancia, hoy resulta preciso hacer mención del error o simple descuido que podrías estar cometiendo para terminar generando mal olor en dicho dispositivo, y más aún durante la temporada de verano donde el calor aligera descomposiciones.

ESTE ERROR PODRÍAS ESTAR COMETIENDO PARA QUE TU REFRIGERADORA EMANE MALOS OLORES DURANTE EL VERANO

Con la llegada de la temporada de fiestas sobre todo, las familias del mundo suelen almacenar gran cantidad de alimentos en refrigeradora, siendo este el electrodoméstico desde donde suelen emanarse malos olores debido a particulares errores cometidos durante el verano.

Al respecto, te contamos que el calor favorece la proliferación de bacterias, y termina aligerando la descomposición de insumos o productos acumulados dentro del mencionado dispositivo de cocina.

Para evitar la contaminación cruzada producto del deterioro de lácteos, carnes y verduras, por ejemplo, los especialistas recomiendan efectuar limpieza a fondo de la refrigeradora, y haciendo uso de bicarbonato y vinagre, absorbentes naturales como café molido o carbón, y también guardando los alimentos en recipientes herméticos preferentemente de vidrio.

El mal olor asimismo puede combatirse desconectando el electrodoméstico del tomacorriente, y retirando todos los alimentos que se encuentren en su interior hasta dejarla vacía, retirando repisas, y todo ese proceso llevándolo a cabo con guantes de plástico, paños o esponjas.

¿QUÉ ALIMENTOS NO DEBERÍAS GUARDAR EN TU REFRIGERADORA? ESTO REVELA ESPECIALISTA

Hoy, y desde hace más de 100 años, la refrigeradora se ha constituido como uno de los equipos más importantes de la cocina, siendo el electrodoméstico esencial para la conservación y prolongación de vida útil de variados alimentos, pero “no siempre es la opción más recomendable para mantener sus propiedades”, refiere Amparo Gamero, especialista de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Durante la temporada de fiestas, la abundancia en cuanto a comidas se refiere, origina muchas veces que terminemos optando por guardar frutas y verduras o condimentos, por ejemplo, que con los días transcurridos pueden hasta malograrse.

En ese sentido, resulta importante darte a conocer de acuerdo a la información compartida por la UOC, los nombres de los alimentos que no debes colocar dentro de refrigeradora, y asimismo recomendaciones puntuales para preservarlos en óptimas condiciones:

PAN

- “Meter, por ejemplo, pan de molde en el refrigerador puede resultar contraproducente, porque aumenta la humedad y así el riesgo de que enmohezca”, explica Amparo Gamero de la UOC.

- Según refiere también, lo más recomendable es almacenar el pan a temperatura ambiente, y en una bolsa de papel o envuelto en paño de cocina limpio, o congelarlo a fin de conservarlo más tiempo fresco y con sus propiedades organolépticas.

CHOCOLATE

- El frío de la refrigeradora puede alterar la emulsión de grasas en el chocolate, afectando su suavidad y cremosidad.

- Para Amparo Gamero de la UOC, la mejor manera de mantenerlo es en lugar fresco, entre 15 y 20 grados, lejos de la luz directa, y guardarlo en envase original o recipiente hermético para protegerlo de olores y contaminantes.

AJOS

- Gamero aconseja evitar la refrigeración de sus cabezas o dientes, porque pueden germinar al cabo de unos días.

- “La despensa suele ser un buen lugar para guardarlos, a una temperatura aproximada de 15 grados, siempre y cuando estén alejados de las papas, ya que los ajos y las cebollas emiten gases que pueden acelerar su germinación”, señala Amparo Gamero también.

PLÁTANOS

- Refrigerar las también llamadas bananas antes de tiempo, puede provocar que queden duros y sin sabor, ya que la nevera ralentiza considerablemente el proceso de su maduración.

- “Para consumirlos con el grado de madurez deseado, lo mejor es dejarlos en un ambiente fresco, pero no frío ... y evitar dejarlos en el frutero cerca de las manzanas porque cuando éstas maduran aumentan su emisión de etileno, un gas que puede acelerar demasiado rápido la maduración de los plátanos”, advierte Gamero de la UOC.

CAFÉ

- En la refrigeradora, tanto el café en grano como molido absorbe la humedad, perdiendo así su aroma y sabor.

- Gamero expresa que el mejor sitio para guardar café es un recipiente hermético en un lugar fresco y seco.

Cabe resaltar, que asimismo el tomate tampoco deberías guardar en refrigeradora ya que la temperatura disminuye sus niveles de azúcares, ácidos y volátiles, la cebolla igualmente, miel, palta por retraso de proceso de maduración, entre otras frutas como melones y sandías enteras.

LA TEMPERATURA IDEAL QUE DEBE TENER TU REFRIGERADORA PARA AHORRAR ENERGÍA

A nivel doméstico, millones de hogares hoy cuentan con una refrigeradora como electrodoméstico básico e importante para la seguridad de los alimentos, afectándonos muchísimo cuando por ejemplo se va la luz, pero aún más cuando la temperatura genera que nuestro consumo de energía termine pasando factura a fin de mes.

Según medios especializados como Samsung y también Bosch, este detalle reviste de suma importancia a fin de preservar cada producto de manera efectiva, pero también buscando ahorrar dinero mediante la realización de ajuste manual recomendado para equilibrar ambos aspectos.

“La temperatura recomendada para el refrigerador es de 4ºC”, coinciden en referir ambos, puntualizando además que de esta forma garantizaremos su utilidad, conservación y al mismo tiempo promoveremos un ahorro energético acorde a nuestras necesidades.

Cabe resaltar, que el funcionamiento de dicho electrodoméstico reduce el riesgo de contaminación bacteriana, y más allá del factor económico, salvaguarda cada alimento que deseamos preservar para comer luego quizá.