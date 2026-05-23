Las segunda vuelta electoral está a la vuelta de la esquina, y más de 27 millones de peruanos se preparan para elegir a su próximo presidente de la República. En esta oportunidad, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) disputarán la presidencia del Perú para gobernar el país durante los próximos cinco años. A pesar de una serie de problemas que tuvo el primer balotaje debido a la falta de distribución del material electoral en ciertas partes de la capital, gran parte de la población habilitada logró cumplir con su deber cívico, así como los miembros de mesa. En ese contexto, con el objetivo de que la ciudadanía realice un voto consciente y responsable, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) habilitó una importante plataforma que brindará información específica acerca de estas Elecciones Generales 2026. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿DE QUÉ TRATA LA PLATAFORMA DIGITAL DEL JNE PARA LA SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL?

En el marco de la segunda vuelta electoral que se llevará a cabo este domingo 7 de junio, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) puso a disposición de la ciudadanía la plataforma digital llamada “Voto informado” (LINK), la cual brinda información electoral oficial y validada, presentada por las organizaciones políticas ante la institución. Así, esto permite a los más de 27 millones de electores conocer y analizar los perfiles, propuestas y trayectoria de las candidaturas presidenciales que participan en esta etapa del proceso electoral.

En cuanto a detalles específicos de la página web, la persona podrá acceder a información sobre las hojas de vida, planes de gobierno y resúmenes de propuestas de las organizaciones políticas que participan en este segundo balotaje. Eso no es todo, ya que también permitirá comparar novedades y datos relacionados con sus propuestas y experiencia. Asimismo, podrán disponer de herramientas informativas mediante videos con detalles precisos de los candidatos presidenciales y la organización política. Esto permitirá que tengan acceso a una evaluación objetiva, directa y transparente de las distintas alternativas electorales.

¿CÓMO SERÁ LA CÉDULA DE VOTACIÓN PARA LA SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL 2026?

Luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) oficializara que los candidatos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez pasarán a una segunda vuelta presidencial, programada para este domingo 7 de junio, ambos iniciaron formalmente su campaña electoral en medio de críticas y cuestionamientos. Frente a esta situación y a pocas semanas de que más de 27 millones de peruanos se acerquen a las urnas, la Oficina Nacional de Procesos Electorales informó que la nueva cédula estará compuesta únicamente por dos secciones, es decir, en el lado izquierdo se ubicará el símbolo de Fuerza Popular junto a la fotografía de Fujimori, mientras que en el lado derecho aparecerán el emblema de Juntos por el Perú y la imagen de Sánchez. Eso no es todo, la ONPE indicó que esta boleta electoral tendrá unas dimensiones de 21 centímetros de ancho y 16 centímetros de alto.