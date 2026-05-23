Por Redacción EC

Las segunda vuelta electoral está a la vuelta de la esquina, y más de 27 millones de peruanos se preparan para elegir a su próximo presidente de la República. En esta oportunidad, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) disputarán la presidencia del Perú para gobernar el país durante los próximos cinco años. A pesar de una serie de problemas que tuvo el primer balotaje debido a la falta de distribución del material electoral en ciertas partes de la capital, gran parte de la población habilitada logró cumplir con su deber cívico, así como los miembros de mesa. En ese contexto, con el objetivo de que la ciudadanía realice un voto consciente y responsable, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) habilitó una importante plataforma que brindará información específica acerca de estas Elecciones Generales 2026. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.