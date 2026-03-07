Desde hace algunos días, cientos de conductores, tanto en Lima como en otras regiones del Perú, permanecieron apostados hasta altas horas de la noche en diferentes grifos, con el objetivo de abastecerse de Gas Natural Vehicular (GNV). Esto debido a una fuga en el ducto del yacimiento de Camisea, en la selva de Cusco, que abastece de gas natural a todo el país, lo que ha generado una preocupante crisis energética que viene impactando económicamente a diversos sectores a nivel nacional. De hecho, a causa de la abrupta reducción del volumen de gas seco, algunas empresas han incrementado los precios de venta de sus productos, lo que afecta el bolsillo de los peruanos. Frente a este contexto complicado, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) explicó si el incidente podría afectar a las principales empresas eléctricas, como Pluz Energía (antes Enel) y Luz del Sur, y si ello se vería reflejado en el recibo de luz. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ SE SABE SOBRE UN POSIBLE INCREMENTO EN EL RECIBO DE LUZ?

Luego de la fuga y posterior deflagración ocurrida en el ducto operado por Transportadora de Gas del Perú (TGP) en el distrito de Megantoni, en la región Cusco, el estado de emergencia establecido por el Ministerio de Energía y Minas prioriza el abastecimiento de GNV para sectores como el transporte público, los hogares y los pequeños comercios. Es así que, Aurelio Ochoa, presidente interino de Osinergmin, declaró para RPP y sostuvo que la crisis energética que se vive en el país no perjudicará a las familias peruanas debido a que son usuarios regulados, así como los usuarios residenciales que cuentan con contratos de mediano y largo plazo con tarifas previamente establecidas. Sin embargo, el especialista en hidrocarburo explicó que estas empresas podrían verse afectadas con un aumento en sus precios, ya que son considerados usuarios no regulados. “Independientemente de si sube o baja el precio de la energía, ellos ya tienen contratos que aseguran un precio y eso nos garantizan que los hogares no tengan ese impacto”, dijo Ochoa.

¿QUÉ DIJO EL GOBIERNO SOBRE EL TRABAJO REMOTO?

En conferencia de prensa, la presidenta del Consejo de Ministros del Perú (PCM), Denisse Miralles, confirmó nuevas medidas ante la escasez del Gas Natural Vehicular (GNV) registrada esta semana. Entre las acciones, la titular anunció la priorización del teletrabajo para el sector público en Lima y Callao, y la modalidad de clases virtuales por el lapso de una semana, mientras se abastece del hidrocarburo en la capital.

Asimismo, indicó que las empresas privadas deberán adoptar modalidades de teletrabajo durante este periodo, y que en las industrias afectadas por la crisis del gas se deberá considerar el adelanto de vacaciones del personal. En lo que respecta al sector Educación, Miralles detalló que las clases se realizarán en la modalidad remota en todos los niveles educativos de Lima y Callao por una semana. La medida aplica para colegios, institutos y universidades privadas.

Sobre el transporte, dijo que se implementará una medida de compensación para taxistas con vehículos convertidos a gas natural. Añadió que el Estado va a cubrir el pago mínimo mensual de la deuda por conversión durante el tiempo de la emergencia. “Ese costo va a ser asumido por el fisco en beneficio de 165 mil vehículos convertidos”, señaló Miralles.