Por Redacción EC

Desde hace algunos días, cientos de conductores, tanto en Lima como en otras regiones del Perú, permanecieron apostados hasta altas horas de la noche en diferentes grifos, con el objetivo de abastecerse de Gas Natural Vehicular (GNV). Esto debido a una fuga en el ducto del yacimiento de Camisea, en la selva de Cusco, que abastece de gas natural a todo el país, lo que ha generado una preocupante crisis energética que viene impactando económicamente a diversos sectores a nivel nacional. De hecho, a causa de la abrupta reducción del volumen de gas seco, algunas empresas han incrementado los precios de venta de sus productos, lo que afecta el bolsillo de los peruanos. Frente a este contexto complicado, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) explicó si el incidente podría afectar a las principales empresas eléctricas, como Pluz Energía (antes Enel) y Luz del Sur, y si ello se vería reflejado en el recibo de luz. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.