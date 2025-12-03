Ambas resoluciones supremas fueron rubricadas por el presidente de la República, José Jerí Oré, y el ministro de Energía y Minas, Luis Enrique Bravo de la Cruz. Foto: GEC.
Redacción EC
El Poder Ejecutivo designó hoy a Luis Enrique Jiménez Borra en el puesto de viceministro de Hidrocarburos del , en reemplazo de Iris Marleni Cárdenas Pino.

Mediante la Resolución Suprema N° 020-2025-EM, publicada hoy en el diario oficial El Peruano, se nombró viceministro de Hidrocarburos a Luis Enrique Jiménez Borra, cargo considerado de confianza.

Asimismo, por Resolución Suprema N° 019-2025-EM, se aceptó la renuncia de Iris Cárdenas Pino, quien estuvo al frente del Viceministerio de Hidrocarburos desde marzo del 2024, dándole las gracias por los servicios prestados.

Se resuelve aceptar la renuncia formulada por la señora Iris Marleni Cárdenas Pino, al puesto de confianza de Viceministra de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, dándosele las gracias por los servicios prestados”, se lee en el documento.

Ambas resoluciones supremas fueron rubricadas por el presidente de la República, José Jerí Oré, y el ministro de Energía y Minas, Luis Enrique Bravo de la Cruz.

