El 45% de los proyectos de inversión pública en curso está abandonado, según el Banco Mundial

Este miércoles, el Banco Mundial presentó en Lima la nueva Revisión de Finanzas Públicas para el Perú, un diagnóstico integral sobre cómo el Estado prioriza, programa y ejecuta sus recursos. Uno de los resultados centrales fue la magnitud del valor pendiente por ejecutar en los proyectos que ya están en marcha.

En ese contexto, Antonio Cusato, economista del Banco Mundial y coautor del informe, explicó que el monto aún no ejecutado de la cartera de proyectos en curso asciende a alrededor de S/120 mil millones, mientras que la capacidad anual de inversión pública —medida a través del presupuesto institucional modificado (PIN)— bordea los S/40 mil millones. Señaló que con esos números se necesitarían varios años del presupuesto de inversión solo para completar los proyectos que ya se han iniciado.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Aumento del abandono de proyectos

El Banco Mundial revisó cerca de 19 mil proyectos ejecutados en 2023 para evaluar si habían pasado por las etapas previas de planeamiento y presupuesto. Al contrastarlos con la programación multianual y con el presupuesto de apertura, el equipo encontró que alrededor del 80% no figuraba en ninguna de estas fases, sino que se incorporó durante el año mediante modificaciones presupuestarias.

“Puedes crear fácilmente un proyecto en julio; lo creas, lo declaras viable y comienzas a gastar en agosto (...) El presupuesto es tan flexible que puedes meter proyectos en cada momento del tiempo”, señaló Cusato al explicar por qué el proceso de priorización pierde relevancia práctica.

Además, el informe analiza el abandono de proyectos usando datos de 2012 a 2023. Bajo la metodología aplicada —proyectos con menos de 90% de ejecución y sin gasto durante al menos 18 meses—, el 45% de los proyectos de inversión en curso se considera abandonado, equivalente a unos 62 mil. El equipo subrayó que este fenómeno “era muy reducido antes de 2012”, y que su aparición coincide con el relajamiento progresivo de los estándares en el sistema de inversión pública.

Obra paralizada en Puerto Eten

El Banco Mundial presentó también un ejercicio estadístico para ilustrar la relación entre la proliferación de nuevos proyectos y el abandono de los existentes. En una unidad ejecutora promedio, incorporar un proyecto nuevo eleva la probabilidad de abandono a alrededor del 10%, mientras que incorporar cuatro proyectos adicionales la incrementa hasta aproximadamente 25%. Cusato señaló que “la excesiva creación de proyectos tiene un efecto sobre la probabilidad de abandonar [porque] si hay más proyectos, (…) no te va a alcanzar para acabarlo”

Compras públicas, salud y recaudación

El informe examina también la eficiencia de las adquisiciones públicas. A partir de cientos de miles de registros de compras, el Banco Mundial identificó una amplia dispersión en los precios pagados por bienes homogéneos —como combustible, cemento o insumos médicos— entre distintas entidades. Mediante simulaciones, estima que una mejor consolidación de la demanda y un uso más sistemático de mecanismos competitivos podrían generar ahorros de hasta 19% en adquisiciones, lo que equivale a alrededor de 1,5% del PBI.

En salud, el resumen ejecutivo muestra que el gasto público en salud aumentó alrededor de 25,5% entre 2018 y 2023, acompañado de un fuerte incremento de trabajadores, sobre todo durante la pandemia. Sin embargo, al comparar la programación de turnos con las consultas efectivas en establecimientos de atención primaria de Lima y Arequipa, el Banco Mundial encuentra que cerca del 80% de los médicos no cumple el 100% de la jornada que ellos mismos programaron. El número promedio de consultas diarias (13,6) es inferior al estándar nacional de 16. Estos resultados refuerzan la recomendación de avanzar en sistemas de supervisión y organización del servicio.

En salud, el resumen ejecutivo muestra que el gasto público en salud aumentó alrededor de 25,5% entre 2018 y 2023

En materia tributaria, el informe analiza la estructura del IGV y del impuesto a la renta. A partir de microdatos de Sunat, se estima que la tasa efectiva promedio de IGV pagada por las empresas formales bordea el 3% de sus ventas, muy por debajo de la tasa legal del 18%. También evalúa la reducción del IGV para restaurantes y hoteles, vigente desde 2022. Según la exposición, tras la rebaja, la recaudación promedio por empresa cayó alrededor de 40%, sin mejoras significativas en ventas ni empleo. Asimismo, se registró una menor solicitud de facturas a proveedores. Cusato señaló que, tras la reducción del IGV, “estas firmas están pidiendo menos facturas a sus proveedores”, un resultado que describió como inesperado.

Situación fiscal

El Banco Mundial recuerda que la deuda pública bruta del Perú se mantiene en niveles relativamente bajos frente a la región, aunque advierte que los activos financieros —incluido el Fondo de Estabilización Fiscal— se redujeron de manera importante durante la pandemia. En paralelo, señala que los riesgos fiscales han aumentado debido a déficits persistentes, la disminución de ahorros y la aprobación de medidas con impacto presupuestal desde el Congreso.

Consultado sobre escenarios de mayor endeudamiento, Cusato señaló que, si bien los riesgos fiscales han aumentado, “no vemos que ahora podamos hablar de que efectivamente la deuda pública tenga una tendencia futura creciente” y añadió que ese escenario “es menos probable en un contexto como el actual de recuperación fuerte”. El informe recomienda fortalecer las reglas fiscales, mejorar la coordinación entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Congreso en iniciativas de gasto, y ampliar el marco de gestión del riesgo fiscal.

El Banco Mundial destaca que fortalecer la articulación entre planeamiento, presupuesto y ejecución será clave para mejorar la calidad del gasto público y asegurar que los recursos se traduzcan en mejores servicios para la población.