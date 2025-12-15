En el décimo mes del presente año, la producción nacional registró un crecimiento de 3,62%, en comparación con similar mes del año 2024, sustentado en la evolución positiva de la mayoría de sectores entre los que destacaron Minería e Hidrocarburos; Otros servicios; Comercio; Manufactura y Construcción, los que en conjunto explicaron el 70% del resultado global, según informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el informe técnico Producción Nacional.

También se registró un comportamiento positivo en Servicios de Gobierno; Transporte, Almacenamiento y Mensajería; Servicios Prestados a Empresas; Agropecuario; Alojamiento y Restaurantes; así como Electricidad, Gas y Agua; entre los principales.

Asimismo, se informó que en el periodo enero-octubre de 2025, la actividad económica se incrementó en 3,36%, respecto a similar período de 2024 y en los últimos doce meses (noviembre 2024-octubre 2025) en 3,66%.

Sector Agropecuario se incrementó 1,88%

En octubre de este año, el sector Agropecuario presentó una variación de 1,88%, respecto a similar mes del año anterior, sustentado en el subsector agrícola en 1,59%, debido a los mayores volúmenes de producción de fresa (152,1%), manzana (129,8%), café (53,3%), papa (14,0%), uva (5,9%) y arroz cáscara (5,0%); determinado por la mayor superficie cultivada de los principales productos agrícolas, que fue favorecida por factores climatológicos (lluvias y temperaturas de normales a superior). Adicionalmente, el subsector pecuario aumentó en 2,37%, ante los mayores volúmenes de producción de leche fresca (3,6%), ave (2,9%), porcino (1,7%) y huevos (1,1%).

Producción del sector Pesca creció 25,70%

El sector Pesca se incrementó en 25,70%, respecto a octubre del año 2024; por efecto de la mayor captura de especies de origen marítimo (37,28%), para el consumo humano directo en 38,42%, en dos de sus cuatro destinos: para congelado (81,5%) y consumo en estado fresco (17,6%); por el contrario, disminuyeron los embarques para la elaboración de enlatado (-10,9%) y curado (-39,0%).

Sin embargo, el desembarque para consumo humano indirecto (anchoveta para harina y aceite de pescado) registró una extracción de 830 toneladas que, frente a las 3 362 toneladas extraídas en octubre 2024, significó una contracción de 75,3%. Por otro lado, la pesca de origen continental disminuyó 18,1%, como resultado de la menor extracción de especies para consumo en estado fresco (-16,3%), congelado (-25,4%) y para preparación de curado (-40,6%).

Minería e Hidrocarburos avanzó en 6,81%

El sector Minería e Hidrocarburos obtuvo un crecimiento de 6,81%, con relación a igual mes del año anterior, sustentado en el resultado positivo del subsector minero metálico (7,18%), explicado por la mayor extracción de zinc (30,9%), cobre (4,5%), molibdeno (16,3%), plata (13,0%), hierro (5,4%), estaño (31,7%) y plomo (4,9%); no obstante, disminuyó la producción de oro (-7,0%).

El subsector hidrocarburos se incrementó en 4,21% por el mayor volumen de explotación de petróleo crudo (14,0%) y de líquidos de gas natural (3,2%); en contraste, se redujo la producción de gas natural (-2,1%).

Producción del sector Manufactura aumentó 3,06%

El informe del INEI también señaló que en octubre de 2025, el sector Manufactura presentó una variación de 3,06%, según cifras del Ministerio de la Producción, determinado por la evolución favorable del subsector fabril primario (26,15%); no obstante, se redujo el subsector fabril no primario (-2,64%).

La evolución positiva del subsector fabril primario respondió a la mayor actividad de las ramas de elaboración y conservación de pescado, crustáceos y moluscos (369,3%); fabricación de productos primarios de metales preciosos y otros metales no ferrosos (23,3%), y elaboración y conservación de carne (1,9%); en tanto, se vio afectada la elaboración de azúcar (-4,6%) y fabricación de productos de la refinación del petróleo (-1,4%).

La contracción registrada por el subsector fabril no primario fue determinada por la menor producción de la industria de bienes de consumo (-9,41%) y bienes intermedios (-2,26%); mientras que, subió la industria de bienes de capital (50,73%).

Sector Electricidad, Gas y Agua creció 3,75%

El sector Electricidad, Gas y Agua aumentó en 3,75%, con relación a igual mes del año anterior; explicado por el resultado de los subsectores electricidad (4,09%), gas (1,69%) y agua potable (1,58%). La variación positiva del subsector electricidad se reportó en el rubro de energía de origen hidroeléctrica en 42,15% y la energía de origen renovable no convencional (eólica-solar) en 30,11%; no obstante, la energía termoeléctrica disminuyó en 29,13%.

Producción del sector Construcción se incrementó 4,39%

En octubre de 2025, el sector Construcción aumentó en 4,39%, respecto a similar mes del año anterior; reflejado en desempeño positivo del consumo interno de cemento (9,05%); lo cual se vio atenuado por la reducción del avance físico de obras públicas (-4,82%).

Sector Comercio creció 4,09%

El reporte del INEI señaló que el sector Comercio registró un aumento de 4,09%, en el décimo mes de este año, en comparación con similar mes del año anterior, como producto de la venta al por mayor (3,68%) vinculada a la venta de computadoras, equipos periféricos y programas informáticos; venta de combustibles y lubricantes ante la demanda de establecimientos minoristas y empresas de aviación; enseres domésticos; maquinaria y equipo.

La venta al por menor se incrementó 3,46% por el dinamismo de productos farmacéuticos y medicinales, dermocosméticos y ortopédicos ante nuevas líneas de productos, apertura de locales y estrategias promocionales; combustibles, por nuevos puntos de venta; supermercados y minimarkets impulsados por la implementación de estrategias de promociones y descuentos en categorías claves como alimentos frescos y bebidas, asociado al robustecimiento del comercio electrónico y repartos a domicilio.

Sector Alojamiento y Restaurantes aumentó 2,86%

En octubre de 2025 el sector Alojamiento y Restaurantes se incrementó 2,86% en comparación con similar mes de 2024; por el dinamismo de los subsectores restaurantes (2,95%) y alojamiento (2,12%). El subsector restaurantes fue impulsado por la mayor actividad en los negocios de restaurantes (1,27%), servicios de comida para empresas de transporte y concesionarios (8,16%) y servicio de bebidas (5,48%); mientras que, disminuyó la actividad de suministro de comidas por encargo (-2,85%).

Producción del sector Financiero y Seguros mantuvo comportamiento estable

En octubre de 2025, el sector Financiero y Seguros mantuvo un nivel similar al registrado en octubre de 2024; por efecto del desenvolvimiento de los créditos del sistema financiero que crecieron en 2,44%, mientras que los depósitos del sistema financiero aumentaron en 0,05%.

Sector Telecomunicaciones y Otros Servicios de Información disminuyó en 1,01%

Durante octubre de 2025, el sector Telecomunicaciones y Otros Servicios de Información se redujo 1,01%, influenciado por el resultado contractivo tanto de los subsectores otros servicios de información (-1,22%) y telecomunicaciones (-0,98%).

Sector Servicios Prestados a Empresas creció 3,76%

En octubre de 2025, la producción del sector Servicios Prestados a Empresas aumentó 3,76%, en comparación con el mismo mes del año anterior, debido a las mayor actividad de publicidad e investigación de mercados (6,44%); agencias de viajes, operadores turísticos y servicios de reserva (4,48%); actividades de servicios administrativos y de apoyo (3,86%); así como actividades profesionales, científicas y técnicas (3,30%).

Servicios de Gobierno crecieron 4,45%

En el mes analizado, El INEI determinó que los Servicios de Gobierno se incrementaron 4,45%, respecto a igual mes del año 2024, sustentado en las mayores actividades realizadas por las instituciones de la Administración Pública (4,44%), Defensa (4,78%) y Otros Servicios de Gobierno (1,35%).