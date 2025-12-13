El Ministerio de la Producción (Produce) estimó que las ventas por campaña navideña 2025 en el Perú ascenderían a alrededor de S/16.000 millones, representando un incremento del 10% respecto a las ventas del año anterior.
“Este crecimiento será impulsado por la recuperación del consumo privado y marcado por la inyección de liquidez por el retiro de la AFP, la liberación de la CTS y el pago de gratificaciones de diciembre”, destacó el titular de Produce, César Quispe Luján.
Newsletter exclusivo para suscriptores
La campaña navideña es muy importante para el comercio. De hecho, las ventas durante esta temporada equivalen entre el 30% y 40% de las ventas totales anuales de los comercios, y representan un aporte del 2,6% al PBI nacional y del 24,7% al PBI del sector comercio.
Se espera que en esta campaña el gasto promedio por persona se ubique entre los S/300 y S/400, lo que significará un 15% más frente al año pasado.
El titular de Produce también sostuvo que las redes sociales son cruciales, ya que más del 61% de los peruanos decide su compra tras ver contenido en línea.
Impulso laboral y demanda
Entre los productos de mayor demanda en estas fiestas navideñas destacan los aparatos para el hogar, muebles, vestidos y calzados, productos de tecnología, videojuegos y juguetes.
¿Cuántos empleos se generarán? Se estima que más de 60.000 nuevos puestos de trabajo, y los sectores con mayor demanda de personal temporal serán el área de logística, retail y consumo masivo.
Los puestos más solicitados son empaquetadores, repartidores, auxiliares de despacho, mercaderistas, impulsadores y promotores.
Contenido sugerido
Contenido GEC