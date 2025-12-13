El Ministerio de la Producción (Produce) estimó que las ventas por campaña navideña 2025 en el Perú ascenderían a alrededor de S/16.000 millones, representando un incremento del 10% respecto a las ventas del año anterior.

“Este crecimiento será impulsado por la recuperación del consumo privado y marcado por la inyección de liquidez por el retiro de la AFP, la liberación de la CTS y el pago de gratificaciones de diciembre”, destacó el titular de Produce, César Quispe Luján.

Campaña navideña. Foto: Freepik.

La campaña navideña es muy importante para el comercio. De hecho, las ventas durante esta temporada equivalen entre el 30% y 40% de las ventas totales anuales de los comercios, y representan un aporte del 2,6% al PBI nacional y del 24,7% al PBI del sector comercio.

Se espera que en esta campaña el gasto promedio por persona se ubique entre los S/300 y S/400, lo que significará un 15% más frente al año pasado.

El titular de Produce también sostuvo que las redes sociales son cruciales, ya que más del 61% de los peruanos decide su compra tras ver contenido en línea.

Centros comerciales en campaña navideña. (GEC)

Impulso laboral y demanda

Entre los productos de mayor demanda en estas fiestas navideñas destacan los aparatos para el hogar, muebles, vestidos y calzados, productos de tecnología, videojuegos y juguetes.

¿Cuántos empleos se generarán? Se estima que más de 60.000 nuevos puestos de trabajo, y los sectores con mayor demanda de personal temporal serán el área de logística, retail y consumo masivo.

Los puestos más solicitados son empaquetadores, repartidores, auxiliares de despacho, mercaderistas, impulsadores y promotores.