El Poder Ejecutivo designó este sábado a Germán Boza Pró como presidente del Banco de la Nación, en reemplazo de José Stok Capella.

De acuerdo a la resolución suprema 050-2025-EF, publicada en edición extraordinaria el 13 de diciembre, se aceptó la renuncia de Stok y se designó a Boza en el cargo.

El cambio de presidente ejecutivo también fue informado por el Banco de la Nación a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) a través de un hecho de importancia este domingo.

Stok estuvo al mando del Banco de la Nación desde febrero de este año.

Previo al cargo, Boza Pró fue vicepresidente del directorio de Petroperú desde febrero a setiembre de 2024, en la gestión de Oliver Stark.