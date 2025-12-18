La UIT sube a S/ 5.500: ¿Cómo impactará en nuestros impuestos, multas y en los retiros de las AFP?

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) oficializó el incremento de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) para el 2026, que pasará de S/5.350 a S/5.500, según el Decreto Supremo N 301-2025-EF. Se trata de un ajuste que se realiza, por lo general, año tras año, y que funciona como un valor de referencia clave para el cálculo de impuestos, multas, deducciones y diversos beneficios tributarios, laborales y administrativos.

Como se recuerda, la UIT es un valor que rige durante todo el año calendario y se define en función de variables macroeconómicas, principalmente la inflación. Por ello, aunque el aumento suele generar debate, especialistas coinciden en que se trata de una actualización técnica del sistema tributario.

El incremento de S/150 para el 2026 resulta menor al de los últimos años. En el 2025 y 2024, la UIT subió S/200 en cada ejercicio, mientras que en el 2023 el alza fue de S/350. De acuerdo con Jorge Carrillo, profesor y experto en finanzas de Pacífico Business School, este menor ajuste responde a un contexto de inflación más contenida.

“El incremento ha sido más bajo que en los años previos, pero sigue siendo positivo porque beneficia tanto a trabajadores formales en planilla como a independientes que emiten recibos por honorarios, ya que pagarán menos impuestos”, explicó Carrillo.

En términos prácticos, el nuevo valor elevará el límite de ingresos mensuales para no pagar Impuesto a la Renta de quinta categoría, que pasará de S/ 2.675 a S/ 2.750. Asimismo, aumentará el tope anual de ingresos para independientes que no tributan por cuarta categoría y el monto máximo de gastos personales que puede usarse para solicitar devolución del impuesto.

Más dinero en los bolsillos.

Más alivio tributario, pero también multas más altas

El incremento de la UIT tiene un doble efecto. Por un lado, genera un alivio tributario para personas naturales, al ampliar deducciones y tramos del Impuesto a la Renta, lo que se traduce en un mayor ingreso disponible para quienes perciben ingresos dentro del empleo formal.

¿Cómo? Esta modificación de la UIT, que implica también un ajuste en los tramos del cálculo del Impuesto a la Renta (IR), generará que las personas que se encuentran en cuarta y quinta categoría pagarán menos IR sobre sus sueldos, lo que incrementa su disponibilidad de ingreso neto.

“En el caso de los trabajadores independientes (cuarta categoría), el tope anual de ingresos para no tributar por honorarios se incrementa de S/46.813 a S/48.125. De manera similar, para los trabajadores de quinta categoría, (trabajadores dependientes) aquellos cuyos ingresos anuales sean menores a S/38.500 (7 UIT) no estarán sujetos al pago del Impuesto a la Renta”, explicó Jauregui. Esto es equivalente a que para un sueldo bruto mensual en planilla, el nuevo límite para no pagar impuesto a la renta sube de S/2.675 (2025) a S/2.750 en 2026.

Solo el ingreso que excede ese monto es gravado con tasas progresivas, que aumentan conforme crece el salario.

Dato ¿Cómo hacer el cálculo del IR? Paso a paso _ En primer lugar, se deberá dividir entre 14 (12 sueldos y las 2 gratificaciones) para saber si su sueldo como trabajador en planilla está dentro de ese monto anual. Asimismo, el rango de porcentajes del impuesto a la renta cambia con la nueva UIT, lo que implicará que, según su cálculo, los trabajadores podrían pagar un menor monto.

Así puede calcular el Impuesto a la Renta de cuarta categoría _ Para entender cómo se determina el IR, debe tener en cuenta que el rango de porcentaje que debe declararse se hace en base a un cálculo anual. Estos son los tramos del tributo: 1er Tramo: si su sueldo está entre 0-5 UIT, pagará 8%

si su sueldo está entre 0-5 UIT, pagará 8% 2do Tramo: si es de 5 – 20 UIT, pagará 14%

si es de 5 – 20 UIT, pagará 14% 3er Tramo: si es de 20- 35 UIT, pagará 17%

si es de 20- 35 UIT, pagará 17% 4to Tramo: si es de 35- 45 UIT, pagará 20%

si es de 35- 45 UIT, pagará 20% 5to Tramo: si es más de 45 UIT, pagará 30%

(Si el monto calculado sobre tu sueldo está entre esos rangos, pagas lo que se detalla en el porcentaje).

Por ejemplo, un trabajador con sueldo bruto mensual de S/3.000 el ahorro anual será alrededor de S/84 al año en impuestos, mientras que uno que gana S/5.000, el ahorro anual será cercano a S/192.

Esto significa que los trabajadores que perciban sueldos iguales o inferiores a ese monto no estarán sujetos a retención alguna por Impuesto a la Renta durante el año.

Sin embargo, según explicó el Dr. Ralphi Jauregui, docente de la carrera de Administración de la UPC y especialista en administración y finanzas, también eleva el valor de las multas administrativas, los costos de procesos judiciales y algunos trámites ante el Estado, ya que estos montos se calculan en función de la UIT.

El nuevo valor también impacta en las Micro y Pequeñas Empresas (Mypes). Ahora el tope de ventas para ser considerado microempresa sube a S/825.000 y el de pequeña empresa a S/9.35 millones. Además, las empresas acogidas al Régimen MYPE tributario pagarán menos Impuesto a la Renta, con un ahorro anual estimado en S/439.

El MEF elevó la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) para el 2026 en S/150 (Fuente: El Peruano)

Entre los otros efectos, como detalla Jorge Carrillo, profesor y experto en finanzas de Pacífico Business School, también habrá un nuevo tope de gastos personales para solicitar devolución de impuesto a la renta (4ta y 5ta categoría), que es de 3 UIT, pasa de S/16.050 a S/16.500.

Así también se obtendrá un mayor subsidio para el Crédito MiVivienda, conocido como “Bono del Buen Pagador” y se pagará menos impuesto predial y de alcabala, ya que los tramos y tasas están en función de la UIT.

UIT y el retiro de las AFP

Un aspecto particular sobre el nuevo valor de la UIT tiene que ver con el actual retiro de fondos de las AFP. Aquí, el impacto dependerá del momento en el que se presente la solicitud.

Según explicó Carrillo, quienes soliciten el retiro a partir de enero del 2026 tendrán un tope más alto al total de dinero al que podrán acceder, ya que el cálculo se hará con la UIT actualizada. En ese caso, el retiro máximo pasará de S/21.400 a S/22.000, es decir, alrededor de S/600 adicionales.

Si la solicitud ya se realizó previamente o se realiza antes del cierre de este 2025, no obstante, el retiro se calculará con la UIT vigente de S/ 5.350. En esa línea, Guillén, de ESAN, consideró que las solicitudes ya presentadas no se verán alcanzadas por el nuevo valor, ya que se rigen por la norma vigente al momento de su presentación.

Joel Boza, subgerente del Área de Gestión de Aportes y Recaudación de Prima AFP, confirmó que con el aumento del valor de la UIT para el 2026, incrementará el valor que un afiliado puede recibir al solicitar su retiro el próximo año . Sin embargo, Boza remarcó que se debe tomar en cuenta que la solicitud sigue siendo, como máximo, por 4 UIT.

“El monto máximo de retiro para quienes presenten una solicitud de retiro, desde enero 2026, se incrementa a S/22 mil”, puntualizó Boza.

¿Un cambio positivo o negativo para la economía?

El ajuste de la UIT es un mecanismo esperado y necesario para mantener actualizadas las referencias del sistema tributario. Si bien puede implicar una ligera reducción en la recaudación fiscal, este efecto no sería significativo, de acuerdo con los especialistas consultados, y se ve compensado por el mayor dinamismo del consumo y el alivio financiero para hogares y pequeños negocios.

“El principal beneficio es para quienes están en la formalidad”, señaló Jorge Guillén, profesor de finanzas de Esan, aunque advierte que el reto sigue siendo ampliar la base de contribuyentes y evitar que los incrementos anuales incentiven la informalidad.

Con esta modificación, añadió Jauregui, la recaudación tributaria podría reducirse ligeramente, dado que las rentas de cuarta y quinta categoría pagarían menos Impuesto a la Renta. No obstante, este efecto no sería significativo, ya que el ajuste de la UIT responde principalmente a una actualización técnica del sistema tributario.



