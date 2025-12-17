Holcim adquiere participación mayoritaria de Cementos Pacasmayo: el impacto en el mercado cementero, ¿se aviva la competencia?

“Holcim va a pasar a tener las decisiones estratégicas del negocio; tendrá el control y el derecho de tomar las decisiones relevantes y de conducir la conducta competitiva de la empresa”, explicó a El Comercio Luis Miguel Elías, socio del estudio Rebaza, Alcázar & De Las Casas.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Para el especialista, la operación resulta estratégica para ambas partes. Por un lado, Cementos Pacasmayo podría fortalecer su posición en el mercado local, donde cuenta con cerca del 24% de participación, frente a competidores como Unacem (42%) y Yura (21%). Por otro, Holcim continúa su proceso de consolidación en el país, iniciado el año pasado con la adquisición de cementeras de menor tamaño.

Holcim ingresó al mercado peruano con la compra de Comacsa, productor de cemento y minerales industriales, y Mixercon, dedicado al cemento y concreto premezclado. En abril de este año, sumó una tercera adquisición: Compañía Minera Luren LACASA, productora de materiales especiales para la construcción.

Holcim es una empresa emblemática que ingresa a una compañía peruana sólida como Pacasmayo. / Nathan Howard

“Holcim es una empresa emblemática que ingresa a una compañía peruana sólida como Pacasmayo, con el objetivo de repotenciarla mediante prácticas internacionales y su experiencia en desarrollo de negocios. Se trata de una señal relevante, especialmente en un año previo a elecciones”, agregó Elías.

Desde la multinacional se indicó que Cementos Pacasmayo proyecta ventas por US$630 millones al 2025 y un margen EBITDA de 28% en 2024. Asimismo, se espera que la operación genere sinergias de EBITDA anualizadas por US$40 millones al tercer año, además de un incremento en el beneficio por acción (EPS) desde el primer año.

“Esta adquisición va en línea con nuestra estrategia NextGen Growth 2030 para acelerar el crecimiento en Latinoamérica. Cementos Pacasmayo genera un sólido flujo de caja y cuenta con una cartera complementaria de materiales y soluciones para la construcción”, señaló Miljan Gutovic, CEO del Grupo Holcim, en un comunicado.

Por su parte, Humberto Nadal, CEO de Cementos Pacasmayo, afirmó que la apuesta de Holcim marca un nuevo capítulo para la compañía y representa una señal “de confianza hacia nuestro país”.

Cementos Pacasmayo proyecta ventas por US$630 millones al 2025 y un margen EBITDA de 28% en 2024.

Impacto en el mercado de cementos

El anuncio tuvo un impacto inmediato en la bolsa. La acción de Cementos Pacasmayo subió 57% en la jornada, frente al cierre previo. Además, el precio implícito pagado por el control asciende a S/ 8.44 por acción, lo que representa una prima de 88% respecto al precio de mercado anterior, según Kallpa SAB.

“El ingreso de un jugador grande siempre dinamiza el mercado y genera expectativas sobre la llegada de otros inversionistas internacionales. En general, una empresa competitiva incorpora buenas prácticas y eleva los estándares del sector”, comentó Alberto Arispe, gerente general de la casa de bolsa.

¿Qué falta para concretar la compra?

Se espera que el cierre de la operación se concrete en el primer semestre de 2026, sujeto a la aprobación de Indecopi.

De acuerdo con analistas, la transacción debería evaluarse en Fase 1, dado que la participación previa de Holcim en el mercado peruano era poco significativa.