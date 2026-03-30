Holcim Ltd. finalizó la adquisición de la participación mayoritaria indirecta en Cementos Pacasmayo, productor peruano líder de materiales de construcción con ventas netas reportadas de US$ 630 millones en 2025. La adquisición sinérgica amplía el portafolio de Holcim de materiales y soluciones para la construcción en Perú y se espera que acelere el crecimiento rentable en la región de Latinoamérica, en línea con su estrategia NextGen Growth 2030.

“Doy una cálida bienvenida a los más de 2.000 empleados de Cementos Pacasmayo a la familia Holcim. Trabajando juntos, construiremos sobre el legado excepcional de Cementos Pacasmayo en Perú, impulsados por un profundo compromiso con las personas y los clientes. Esta adquisición sinérgica nos da un portafolio complementario y altamente rentable de materiales y soluciones para la construcción en Perú, y está totalmente alineada con nuestra estrategia NextGen Growth 2030 para acelerar nuestro crecimiento en Latinoamérica”, afirmó Miljan Gutovic, CEO del Grupo Holcim.

Fundada hace 68 años, Cementos Pacasmayo opera tres plantas de cemento con una capacidad combinada de alrededor de 5 millones de toneladas por año, así como un total de 28 plantas de concreto premezclado y prefabricado. La compañía distribuye a través de más de 300 tiendas minoristas que complementarán a Disensa, la red de franquicias líder en materiales y soluciones para la construcción en Latinoamérica de Holcim. Igualmente, la compañía ha desarrollado plataformas digitales para impulsar servicios centrados en el cliente y la productividad administrativa.

“Este hito confirma la fortaleza de una compañía que durante casi siete décadas ha crecido con disciplina, ética y foco en el cliente. Nuestra esencia y nuestro compromiso con las personas y con el desarrollo del país permanecen intactos. Queremos también expresar nuestro profundo agradecimiento al Grupo Hochschild por los años de trabajo, dedicación y confianza que han sido fundamentales en la construcción y consolidación de nuestra compañía. Nos quedamos con los valores que aprendimos de ellos. Esta nueva etapa nos permite proyectar nuestras capacidades a una escala mayor, con la misma visión de largo plazo que ha guiado nuestra historia: siempre pondremos a las personas por encima de todo”, señaló Humberto Nadal, CEO de Cementos Pacasmayo, quien continuará en su rol de CEO y asumirá como Presidente del Directorio de Cementos Pacasmayo.

Holcim espera que la transacción genere sinergias recurrentes (anualizadas) de alrededor de US$ 40 millones para el tercer año para el Grupo Holcim, lo que implica que el valor de la transacción representa un múltiplo de EBITDA de 7.1x consolidado a nivel del Grupo Holcim; e incremente el beneficio por acción de Holcim Ltd. y el flujo de caja libre desde el primer año de integración, y el retorno sobre el capital invertido en el tercer año.

Adicionalmente, Cementos Pacasmayo adoptará el Código de Ética de Grupo Holcim.

Holcim Ltd. tiene la intención de iniciar un proceso de oferta pública de adquisición obligatoria para adquirir acciones adicionales en Cementos Pacasmayo, de acuerdo con las leyes peruanas.

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