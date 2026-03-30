Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

/ Maxdiel Boniche S.
Por Redacción EC

Holcim Ltd. finalizó la adquisición de la participación mayoritaria indirecta en Cementos Pacasmayo, productor peruano líder de materiales de construcción con ventas netas reportadas de US$ 630 millones en 2025. La adquisición sinérgica amplía el portafolio de Holcim de materiales y soluciones para la construcción en Perú y se espera que acelere el crecimiento rentable en la región de Latinoamérica, en línea con su estrategia NextGen Growth 2030.