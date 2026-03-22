Cementos Pacasmayo informó a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) que la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del Indecopi autorizó, sin condiciones, la transacción mediante la cual Holcim adquiriría el control indirecto de la compañía.

Según el Hecho de Importancia remitido el 21 de marzo de 2026, la operación se originó en el contrato de compraventa de acciones suscrito el 16 de diciembre de 2025 entre los accionistas mayoritarios de Inversiones Aspi S.A. y Holcim Ltd. Este acuerdo contempló la venta del 99,99% de las acciones de Inversiones Aspi, sociedad que posee el 50,01% del capital social de Cementos Pacasmayo, a favor de Holcim.

La operación forma parte de un acuerdo anunciado a fines de 2025, mediante el cual el Grupo Hochschild pactó la venta de su participación del 50,01% en Cementos Pacasmayo a Holcim por aproximadamente US$550 millones.

La compañía precisó que, si bien la autorización de Indecopi ya fue otorgada, el cierre y la ejecución de la transacción aún se encontraban pendientes, al estar sujetos al cumplimiento de condiciones adicionales acordadas entre las partes.

Las AFP Prima, Habitat, Profuturo e Integra solicitaron a la compañía mayor detalle sobre los gastos registrados en sus estados financieros del 2025 vinculados a esta operación, que ascienden a aproximadamente S/77,6 millones y corresponden principalmente a bonos a la alta gerencia y pagos a asesores. Los fondos han cuestionado que dichos costos hayan sido asumidos por Cementos Pacasmayo pese a tratarse de una transacción entre el accionista controlador y Holcim.

Frente a estos cuestionamientos, la empresa sostuvo que los gastos están justificados y que la operación genera valor a largo plazo. Asimismo, señaló que la SMV no tendría autoridad legal para exigir la reversión de dichos pagos.

La operación continuaba, por el momento, en etapa pendiente de cierre, a la espera del cumplimiento de las condiciones establecidas entre los accionistas involucrados.