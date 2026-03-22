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Cementos Pacasmayo informó a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) que la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del Indecopi autorizó, sin condiciones, la transacción mediante la cual Holcim adquiriría el control indirecto de la compañía.

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