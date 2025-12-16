Holcim anunció que adquirirá una participación mayoritaria en Cementos Pacasmayo, que logró ventas proyectadas a 2025 de US$630 millones y un margen Ebitda del 28% en 2024.

“La adquisición sinérgica de Cementos Pacasmayo está totalmente en línea con nuestra estrategia NextGen Growth 2030 para acelerar el crecimiento en la atractiva región de Latinoamérica. Se trata de una oportunidad para continuar con el excepcional legado de Cementos Pacasmayo, basado en su sólida cultura de performance, el profundo compromiso con su equipo y su prestigiosa marca en Perú. La empresa genera un gran volumen de efectivo y cuenta con una cartera complementaria de materiales y soluciones para la construcción. Estaré encantado de darle la bienvenida a Holcim a los 2.000 colaboradores de Pacasmayo y de acelerar juntos el crecimiento”, afirmó Miljan Gutovic, CEO Grupo Holcim.

El valor de la transacción, de aproximadamente US$1.500 millones (sobre una base del 100%), implica un múltiplo de 8,8 veces el Ebitda de consenso del mercado para 2025, o 7,1 veces si se consideran las sinergias anualizadas esperadas de unos US$40 millones al tercer año.

Se prevé que la operación incremente el beneficio por acción y el flujo de caja libre desde el primer año, y que mejore el retorno sobre el capital invertido al tercer año.

Esta transacción se alinea con el compromiso de Holcim con la disciplina financiera y una asignación de capital enfocada en el crecimiento, y permanece sujeta a las condiciones habituales y aprobaciones regulatorias. Se espera que el cierre se concrete en el primer semestre de 2026.

Cabe precisar que está adquisición se realiza un año después de que Holcim entrara a Perú con la compra de Comacsa, un productor de cemento y minerales industriales, y Mixercon, un productor de cemento y concreto premezclado. En abril de este año, Holcim adquirió otra empresa en Perú: Compañía Minera Luren LACASA, un productor de materiales especiales para la construcción.