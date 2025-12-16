Así reaccionaron los mercados tras triunfo de Kast en Chile, ¿qué se espera ahora de su relación con el Perú?

Pese al holgado triunfo de José Antonio Kast en las elecciones presidenciales de Chile, el principal índice bursátil de la Bolsa de Comercio de Santiago, el IPSA, retrocedió 0,94% y cerró la jornada en 10.302,23 puntos.

Según Guillermo Araya, gerente de estudios de Renta4 Chile Corredores de Bolsa, la corrección resultó sorpresiva si se considera el sólido desempeño acumulado del mercado accionario chileno en lo que va del 2025, con una rentabilidad de 54,99%. Esta cifra incluso supera el registro de 2009 —año en que fue elegido Sebastián Piñera en su primer mandato— cuando el IPSA cerró con un avance de 50,7%.

“Algunos estiman que el resultado electoral ya estaba internalizado en el mercado, pero nosotros diferimos de esa lectura. Lo que el viernes aún tenía un grado de incertidumbre, hoy se transformó en una certeza. Esto ha llevado a que muchos inversionistas estén tomando utilidades, considerando además que en 2026 la rentabilidad de la bolsa debería normalizarse, en torno a un rango de 10% a 15%”, explicó Araya.

En esa línea, durante la sesión se observaron retrocesos generalizados en distintos papeles, especialmente en el sector retail. Las mayores caídas se registraron en Forus (-4,23%), ABC (-2,61%), Falabella (-2,28%) e Hites (-2,22%). También retrocedieron las acciones de operadores de centros comerciales con alta exposición al comercio minorista, como Mallplaza (-2,96%) y Parque Arauco (-2,35%).

Araya añade que el mercado también está evaluando los efectos del programa económico del presidente electo, que contempla una reducción del gasto público de US$ 6.000 millones en un plazo de 18 meses. “Esto equivale a un ajuste de aproximadamente 7% del presupuesto anual o cerca de 1,8% del PIB chileno”, precisó.

Por su parte, Renato Campos Santana, analista senior y CEO de GH Trading, coincide en que el mercado ya anticipaba el triunfo de Kast, dado que su candidatura entregaba señales favorables en términos de proyección económica. No obstante, subraya que la atención de los inversionistas se mantiene puesta en los próximos datos macroeconómicos, especialmente en lo relacionado con la política monetaria.

“En términos generales, la elección imprime un tono favorable, pero sobre todo en el corto plazo. El mercado ahora se va a centrar en los datos para evaluar qué tanto le cree finalmente al presidente electo y si logra materializar esa confianza”, sostuvo.

¿Qué le espera al peso chileno?

En el mercado cambiario, el peso chileno mostró una reacción inicial positiva tras el triunfo de Kast. Durante la primera hora de operaciones, el dólar llegó a caer hasta los $903. Sin embargo, a medida que avanzó la jornada, esa apreciación se revirtió y la divisa estadounidense cerró con un alza de 1,04%, un comportamiento contrario a lo que inicialmente habría esperado el mercado.

Este martes el Consejo de Política Monetaria podría recortar la tasa de interés en al menos 25 puntos base, hasta 4,50%, e incluso evaluar una baja de hasta 50 puntos base.

De acuerdo con Araya, “hoy pesó más una probable decisión del Banco Central de Chile que la propia elección presidencial”. Esto, considerando que este martes el Consejo de Política Monetaria podría recortar la tasa de interés en al menos 25 puntos base, hasta 4,50%, e incluso evaluar una baja de hasta 50 puntos base.

Mirando hacia 2026, Campos proyecta un escenario más favorable para la moneda chilena. Ello, en un contexto de mayores recortes del dólar a nivel global, una mejora del ciclo macroeconómico internacional y una recuperación más sólida de China, principal socio comercial de Chile.

“Bajo este escenario, se configura un contexto positivo para la moneda local, que incluso podría cotizar bajo los $900 durante buena parte de 2026. En el corto plazo —especialmente en el primer y segundo trimestre— es probable que se mantengan los niveles actuales, dado que el mercado seguirá altamente dependiente de los datos macroeconómicos. En el frente interno, la percepción de estabilidad económica que podría consolidarse si el presidente electo logra impulsar el crecimiento aún no está completamente incorporada en nuestras proyecciones”, señaló.

Economía chilena y comercio exterior con el Perú

José Antonio Kast se impuso ante la candidata de izquierda Jeannette Jara con una amplia ventaja. Con el 99,86% de los votos escrutados, según el Servicio Electoral de Chile (Servel), el presidente electo obtuvo el 58,16% de los sufragios, frente al 41,84% de su contendora.

Para Eduardo Jiménez, jefe del Área Especializada en Seguimiento de Coyuntura Económica y Política de Macroconsult, el resultado era ampliamente esperado por los mercados, razón por la cual no se observaron reacciones abruptas. No obstante, destacó que existe una elevada expectativa respecto a la capacidad del nuevo gobierno para atraer inversiones y dinamizar el crecimiento.

“Si bien la economía chilena es sólida y cuenta con muy buenos indicadores macroeconómicos, en los últimos años ha mostrado un crecimiento bastante bajo durante el gobierno de Gabriel Boric. El principal reto del presidente Kast será salir de esta desaceleración e impulsar el crecimiento hacia niveles de 3% o incluso 3,5%, considerando que actualmente la economía crece alrededor de 2%”, explicó.

En cuanto a la relación comercial con el Perú, las perspectivas también lucen favorables. Edgar Vásquez, director del CIEN-ADEX, resaltó que el intercambio bilateral mantiene una tendencia positiva, con un superávit saludable que favorece al Perú y una estructura exportadora complementaria.

“Hasta octubre, las exportaciones peruanas a Chile crecen alrededor de 11%, mientras que las importaciones también se están recuperando, aunque aún no alcanzan los niveles récord de 2022. El superávit comercial supera los US$ 1.000 millones, por lo que es una tendencia que debería mantenerse”, indicó.

Actualmente, cerca del 80% de las exportaciones peruanas a Chile corresponden a minerales, como el molibdeno, aunque también destacan envíos agroindustriales —como paltas—, productos químicos, entre ellos ácido sulfúrico, y bienes metalmecánicos como maquinaria.

“Por el lado de las importaciones, traemos principalmente insumos químicos vinculados a explosivos para la minería y maquinaria metalmecánica para ese mismo sector. Existe, por tanto, un claro complemento productivo”, detalló Vásquez.

Finalmente, subrayó que el cambio de gobierno podría reforzar aún más esta relación. “La relación comercial es sana y tiene espacio para seguir creciendo, más aún considerando que el presidente Kast tiene una orientación hacia el libre comercio. Además, contamos con instrumentos que otorgan una alta estabilidad jurídica, como el TLC bilateral, la Alianza del Pacífico y el acuerdo transpacífico”, concluyó.