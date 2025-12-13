Jeff Bezos, el multimillonario fundador de Amazon, en Lima: cómo pasó de trabajar en un garaje a ser la tercera persona más rica del mundo

Jeff Bezos siempre miró hacia adelante. Esa visión fue, quizás, la que lo impulsó para dejar un trabajo millonario en Wall Street con el objetivo de perseguir una estadística que lo obsesionó: el vertiginoso y explosivo ‘boom’ del Internet, que crecía 2.300% al año. Más de treinta años después, aquel salto al vacío lo convirtió en uno de los hombres más ricos —y más influyentes— del planeta.

Pero su historia no se explica solo con cifras y estadísticas. Ávido y con amplia curiosidad, a Bezos le llamaban la atención de niño las trampas caseras y la ciencia ficción; y poseía una obstinación casi incómoda por resolver problemas.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Sus inicios

Jeffrey Preston Bezos nació en 1964 en Albuquerque. Sus padres, Jacklyn Gise y Ted Jorgensen, se separaron tras 17 meses de matrimonio después del nacimiento del fundador de Amazon.

En 1968, la madre del empresario se casó con Miguel Bezos, una de las personas fundamentales para la vida del dueño de Amazon, ya que no solo lo adoptó sino que también fue el primer inversor clave de la compañía.

De niño, Jeff Bezos era un inventor compulsivo. Montaba trampas en su cuarto para mantener alejados a sus hermanos, pero también para experimentar. Su curiosidad era inagotable: desmontaba, armaba, probaba.

Jeff Bezos siempre miró hacia adelante. (Foto: Jeff Bezos / Instagram)

En el colegio, Bezos era un nerd feliz. Según contó en diversas entrevistas, leía ciencia ficción, soñaba con colonias espaciales y pasaba horas hablando de Star Trek. El fanatismo llegó a tal nivel que apareció en Star Trek Beyond en un cameo, y tuvo un perro llamado Kamala, como un personaje de la serie.

Su sueño inicial era estudiar Física en Princeton. Pero las ecuaciones lo vencieron. Cambió de carrera y se graduó en Ingeniería Eléctrica y Ciencias de la Computación.

A los 30 años, Bezos era vicepresidente de D.E. Shaw, ganaba más de seis cifras al año y tenía una carrera asegurada en Wall Street. Un día encontró la estadística que cambiaría su vida: internet explotaba a un ritmo nunca visto.

En ese momento, Jeff Bezos tuvo un mensaje para su entonces jefe: “Se me ocurrió una locura: crear una empresa que venda en línea”. Ambos dieron una caminata por Central Park donde el exjefe del empresario le dijo: “Es muy buena idea… para alguien que no tenga un gran trabajo”. Así que Bezos renunció. El resto es historia.

Del garaje a dominar el mundo

Bezos instaló su oficina en un garaje. Empacaba libros en el suelo hasta que alguien sugirió comprar mesas. Tres meses después, Amazon ya vendía US $20.000 semanales. Hoy, la multimillonaria compañía emplea a más de 900 mil personas.

De la librería más grande del mundo pasó a ser “la tienda de todo”. Luego, Amazon dio un salto al ‘streaming’ con Prime Video. Después, al cloud computing con AWS. Y ahora a la inteligencia artificial, su nuevo eje estratégico.

Bezos instaló su oficina en un garaje. | Crédito: Stefano Rellandini / AFP

El estilo de liderazgo de Bezos también se volvió legendario —y temido—. El empresario, de hecho, es conocido por prohibir los PowerPoint, ya que quien quiera presentarle una idea debe llevar dos páginas escritas, como si fuera un cuento.

Según Forbes, Bezos es hoy la tercera persona más rica del mundo, con US$259.400 millones. Según Bloomberg, ha alcanzado patrimonios netos históricos, superando los $200 mil millones en varias ocasiones, siendo el hombre más rico del mundo por largos períodos. En 2025, la empresa vive un nuevo ciclo: foco absoluto en IA, reestructuraciones internas y una ola de 14.000 recortes corporativos para simplificar procesos. Todo sin frenar su escala global.

El acercamiento a Trump

En el pasado, Bezos sostuvo una relación tensa con Donald Trump por las críticas del expresidente a The Washington Post. Pero en los últimos años la relación con el presidente republicano cambió, hasta llegar a un acercamiento reconocido en diversos medios de prensa. Este 2025, en plena transición para que Trump asumiera su segundo mandato como presidente de EE.UU., el mandatario y el ejecutivo conversaron en privado sobre economía, tecnología y comercio. Un giro llamativo para un magnate que suele pensar a largo plazo y moverse con pragmatismo político.

Así, Bezos también se unió al grupo de líderes de la industria tecnológica que tuvieron una fuerte presencia en la toma de posesión de Donald Trump a mediados de enero. Además, Amazon le paga más de USS$ 40 millones a Melania Trump, esposa del mandatario estadounidense, por un documental sobre su vida, un proyecto que se discutió durante una cena durante una visita a Mar-a-Lago en diciembre.

Bezos en el Perú

El sábado 6 de diciembre, Jeff Bezos apareció en Lima como si fuera un turista más. Visitó Central, el mejor restaurante del mundo, y La Perlita, donde probó causa limeña y pisco sour.

Jeff Bezos y Lauren Sánchez junto a Virgilio Martínez y el equipo del restaurante peruano Central. (Foto: Sang Jung/ Instagram)

Durante su estadía también visitó el restaurante Mayta, que ocupa el puesto 39 en la lista de mejores restaurantes del mundo en 2025. Además realizó un recorrido por la experiencia en el Valle de Pisco, donde conoció de cerca una propuesta enológica que impulsa métodos naturales de cultivo y producción. La visita incorporó una escala en Bodega Murga, espacio que desarrolla vinos y piscos con identidad regional.

Pero esta no fue su primera conexión con el país. A través del Bezos Earth Fund, ha destinado millones para proteger la Amazonía peruana. También brindó una donación significativa al proyecto Conserva Aves para proteger especies migratorias y amenazadas, estableciendo sitios protegidos en el Perú y otros países andinos. Sin embargo, esta vez la razón de su visita fue por la gastronomía peruana.